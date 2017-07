Manchester United på lynvisitt i Oslo

Det er ikke mye Manchester United-fansen får se av sine helter når de gjester Oslo søndag. Stjernegalleriet blir ikke mer enn 12 timer i hovedstaden.

Regien på United-besøket virker tilsynelatende strammere enn et hastig statsbesøk. Ikke én natt på hotell engang. Verdens kanskje mest kjente fotballag lander på Gardermoen søndag formiddag, og spiser lunsj sentralt i Oslo, før de inntar Ullevaal og kveldskamp mot Vålerenga. Etter matchen reiser de rett til England.

Det er kontraktfestet at United skal stille med sitt aller beste mannskap. Det bekrefter Sjur Mørk, daglig leder i ProUnite, som arrangerer matchen sammen med Vålerenga.

– United har forpliktet seg til å komme med sitt beste lag såfremt ingen spillere er blitt skadet under turneringen i USA nylig. Jeg har ikke hørt om forfall på spesifikke spillere, sier Sjur Mørk.

Han tror Uniteds korte opphold i Norge skyldes lagets hektisk kampprogram. 2. august møter de Sampdoria i treningskamp i Dublin. 8. august er det UEFA Supercupfinale mot Real Madrid i Skopje (Makedonia).

Kanskje José Mourinho (54) tittet på statistikken før han valgte Vålerenga som motstander i sesongoppkjøringen. Norge fremstår nemlig som et «lykkeland» for artistene fra Old Trafford.

En oversikt fra United.no viser at Manchester-laget har vunnet Premier League når de har lagt deler av oppkjøringen til Norge. Nå er det fire år siden de vant ligatittelen. Storscorer Romelu Lukaku er hentet fra Everton for 810 millioner ifølge Sky Sports. Men ekspertene tviler på om det er godt nok for å ta tilbake tronen i England.

Mourinho fortale på en pressekonferansen i Washington DC tirsdag - i forbindelse sesongoppkjøringen i USA - at han ville være «happy» med to nye forsterkninger før sesongstart.

FAKTA Manchester Uniteds treningskamper mot norske lag. Kamper spilt i Norge. 1977: Rosenborg–United 0–8

1977: HamKam–United 0–4

1977: Strømsgodset–United 2–9

1978: Brann–United 1–3

1981: Eik–United 0–1

1988: Vålerenga–United 0–0

1991: Strømsgodset–United 1–3

1991: Viking–United 0–1

1991: Molde–United 1–3

1992: Start–United 0–3

1992: Lillestrøm–United 1–1

1992: Rosenborg–United 1–3

1998: Vålerenga–United 2–2

1998: Brann–United 0–4

2002: Vålerenga–United 1–2

2012: Vålerenga–United 0–0 Kilde: united.no

– En midtbanespiller, og en angriper vil gi oss flere muligheter til å balansere laget, sier Mourinho.

Ifølge The Sun skal Gareth Bale være spilleren Mourinho nå ønsker seg mest etter at Real Madrid-trener Zinédine Zidane ikke lenger kan garantere for hvor mye spilletid waliseren får på Santiago Bernabéu kommende sesong.

United vant ligaen i 2012/13, 2002/03, 1998/99 og 1992/93. Alle gangene spilte de treningskamper i Norge før alvoret startet i England.

Våren -99 feide de til med den historiske trippeltriumfen: Premier League, FA-cup og Champions League. Ti måneder tidligere gjestet de Norge. De slo Brann (4-0), og spilte uavgjort (2–2) mot Vålerenga. Ole Gunnar Solskjær og Paul Scholes scoret for United på Ullevaal stadion. Dennis Irwin (tre mål) og Andy Cole senket Brann i Bergen.

I løpet av lørdagen var det solgt rundt 23.000 billetter opplyser Mørk til VG. Billettpriser fra 685- til 1455 kroner skremmer åpenbart ikke fotballfolket, og landets mange United-fans.



– Det koster å hente et storlag som United. Denne gangen har jeg ikke hørt noe som har klaget på billettprisene, sier Mørk.