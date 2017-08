Manchester United herjet med – Real Madrid vant superfinalen

(Real Madrid-Manchester United 2–1) Ikke rart José Mourinho måtte ty til en skjennepreken. Manchester United kunne tapt Super Cup-finalen mer. Real Madrid hadde to baller i tverrliggeren i tillegg til scoringene.

Manchester United-manageren er den eneste treneren som har tapt tre Super Cup-finaler. Overmakten fra Spania ble for stor i Makedonia. Spanske klubber har vunnet dette mestermøtet åtte av de ni siste årene. Bare Bayern Münchens seier i 2013 bryter rekken.

Champions League-vinneren viste mestertakter da vinneren av Europa League ble rundspilt i perioder. Real Madrid har ikke imponert stort etter klubbene spilte 1–1 i USA 23. juli.

Men 15 minutter ut den brennhete Skopje-kvelden var det slutt på svakhetene. Midtbaneanker Casemiro markerte seg med å overvinne Matteo Darmian i en cornersituasjon. Brassen headet dødballen fra Toni Kroos knallhardt i tverrliggeren.

Åtte minutter senere ordnet Casemiro scoringen. Luka Modric løftet ballen inn i bakrommet. Det er mulig at Real Madrid-spilleren hadde venstre støvel innenfor Manchester Uniteds forsvarslinje, men linjemannen hang noen centimeter etter og hadde ingen mulighet til å se den – eventuelt – bitte lille offsiden.

Casemiro snek seg inn bak ryggen på United-svensken Victor Lindelöf og plasserte ballen trygt forbi David de Gea. Vill jubel på Real Madrids benk. Bare en mann så litt mer betuttet ut: Cristiano Ronaldo.

Storstjernen hadde en uvant plass på benken mens lagkompisene beveget seg og ballen i et tempo Manchester United ikke helt taklet. Laget trengte virkelige vannpausen etter en halvtime. Beskjedene sprutet ut av Mourinho da han fikk sjansen til å samle laget i en omgang Real Madrid hadde ballen 60 prosent av tiden.

– United blir spilt trill rundt, sa Viasat-ekspert Vidar Davidsen og mente at laget «hang i tauene».

BRASSE-JUBEL: Casemiro jubler for 1-0-scoringen sammen med landsmannen Marcelo. Foto: Nikolay Doychinov , AFP

Men Manchester United var bedre med det første og siste kvarteret. Romelu Lukaku kom til den eneste sjansen før pause, mens både Gareth Bale og Karim Benzema hadde gode muligheter for Real Madrid.

Det fortsatte etter pause.

Toni Kroos testet de Gea tidlig i omgangen før Isco og Bale utspilte Manchester United-forsvaret fullstendig etter 51 minutter. Trekanten endte med en vakker høyrefotscoring fra Isco. Lindelöf & co. var ikke i nærheten. To Real-spillere spilte ut syv United-forsvarere.

Paul Pogba og Romelu Lukaku fikk en eventyrlig dobbeltsjanse to minutter senere. Keylor Navas reddet Pogbas heading før belgieren blåste returen over og utenfor.

SCORET IGJEN: Romelu Lukaku scoret igjen – sitt fjerde mål – for Manchester United. Spissen satte inn en retur etter et skudd fra Nemanja Matic (til venstre). Foto: Ognen Teofilovski , Reuters

Knappe 10 minutter senere lykkes Lukaku. Han satte inn returen etter at Navas ikke klarte å holde et distanseskudd fra Nemanja Matic. Keeperarbeidet var slettes ikke eminent.

Rett i forkant hadde Real Madrid igjen spilt ut Manchester United-forsvaret. Gareth Bales skudd smalt i tverrliggeren bak en illsint David de Gea. Keeperen var ikke fornøyd med forsvarsspillet.

Mourinho var heldig med byttene – Marcus Rashford for Jesse Lingard og Marouane Fellaini for Ander Herrera – Manchester United satte trykk på Real Madrid etter scoringene. Marcus Rashford var en halvmeter fra utligning 10 minutter før slutt. Keylor Navas fikk en hanskefinger på ballen.

Så kom Ronaldo på banen. Uten at det forandret på kampbildet. Hans eneste mulighet var et frispark som gikk langt over mål

Både Dani Carvajal og Sergio Ramos fikk se det gule kortet. På overtid fikk Fellaini en god sjanse med sitt bandasjerte hode. Før de Gea måtte frem med en drømmeredning for å stoppe innbytteren Marco Asensio etter et trylleri av et forarbeid fra kollegaen Lucas Vázquez.

Manchester United serieåpner lørdag mot West Ham på Old Trafford. Mens Real Madrid søndag spiller den første av to spanske Super Cup-finaler mot Barcelona.

HYLLET RONALDO: Denne karen hyllet Cristiano Ronaldo etter kampen før han ble overmannet. Ronaldo spilte bare de siste minuttene og markerte seg ikke med annet enn et frispark over mål. Foto: Peter Cziborra , Reuters