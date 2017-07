Lukaku klar for Manchester United

Manchester United melder på Twitter at de er enige med Everton om overgangssummen for Romelu Lukaku (24).

#MUFC er glade for å annonsere at det er blitt enighet med Everton om betalingen for overgangen til Romelu Lukaku. Bare medisinske testen og personlige betingelser gjenstår, skriver Manchester United på Twitter lørdag morgen.

Flere engelske medier skrev fredag at Manchester United skal betale Everton 800 millioner for den belgiske spissen.

Dermed blir José Mourinho og Lukaku i samme klubb igjen. Lukaku fikk ikke sjansen på Chelseas førstelag sommeren for tre år siden. Men nå er det tydelig at Mourinho har andre planer for 24-åringen som scoret 25 mål for Everton i Premier League forrige sesong.