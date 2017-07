Lukaku åpnet scoringskontoen i Manchester United-trøya

Romelu Lukaku scoret sitt første mål som Manchester United-spiller da laget slo Real Salt Lake 2-1 i en oppkjøringskamp i Utah natt til tirsdag.

Belgieren, som kom fra Everton tidligere i sommer, sendte José Mourinhos mannskap i føringen 2-1 etter 38 minutter.

–Det er fint for ham, men ikke viktig for meg, sa Mourinho om Lukakus scoring før han la til.

– Før han scoret sa jeg til han at jeg elsker alt han gjør på banen og at han ikke skal være bekymret for om han scorer eller ikke.

Serverte Lingard

Før Lukakus 2-1-scoring hadde Luis Silva gitt Real Salt Lake ledelsen etter 24 minutter før Henrikh Mkhitaryan hadde utlignet til 1-1 like etter. Lukaku var involvert også i utligningen da han brukte sin fysikk til å holde forsvarsspillerne unna før han ga ballen til Jesse Lingard som serverte Mkhitaryan.

Mourinho byttet ut så å si hele laget til pause og Romelu Lukaku ble erstattet av Marcus Rashford da lagene kom ut fra garderoben, men verken han eller noen av hans lagkamerater maktet å tegne seg på scoringslisten de siste 45 minuttene.

Valencia utvist

Etter 68 minutter fikk Antonio Valencia direkte rødt kort da han klippet ned Sebastian Saucedo bakfra.

Dommeren ga Mourinho muligheten til å bytte ut Valencia framfor å sende han av banen, men Mourinho var ikke enig i det røde kortet.

– Dommeren ba meg om å bytte spilleren, men det gjorde jeg ikke fordi jeg ikke var enig i det røde kortet, sa den portugisiske manageren før han antydet at Saucedo ikke utelukkende var uskyldig.

– Han var veldig aggressiv i den andre omgangen. Det er slikt som skjer. Noen andre taklinger var også farlige. Det er unge spillere med entusiasme som spiller mot Manchester United, men det er en treningskamp og det er en annen mentalitet. Men det er preseason, så det er ikke noe problem. Det er fin erfaring for oss å spille med ti spillere.

Manchester United møter Manchester City i Houston torsdag. Det blir lagets tredje kamp på USA-turneen.

