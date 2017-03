Høydramatisk da King ordnet poeng for Bournemouth mot gamleklubben

(Manchester United-Bournemouth 1-1) En nordmann noterte seg for straffescoring da en svenske havnet i sentrum med negativt fortegn. Formiddagskampen på Old Trafford inneholdt alt.

Norsk straffescoring. Straffebom fra en svensk gigant. To soleklare utvisninger som ikke ble tatt.

Formiddagsoppgjøret mellom Manchester United og Bournemouth hadde det meste.

Og snakkisen etter kampen blir fort om duellen mellom Tyrone Mings og Zlatan Ibrahimovic.

For selv om Andrew Surman fikk to gule og måtte gå i dusjen sekunder før den første omgangen var over, var det flere spillere som skulle fått det røde av dommer Kevin Friend.

Det startet med at Tyrone Mings og Zlatan Ibrahimovic startet en slags brytekamp på midten uten at ballen var i nærheten etter drøye halvtimen. Noen minutter senere gikk svensken i bakken, og Mings plantet knottene i hodet på Ibrahimovic.

Da skulle svensken ta hevn.

På overtid, etter en kort corner fra Wayne Rooney, ble ballen slått inn i boks på bakerste stolpe. Der vant Ibrahimovic hodeduellen med Mings, og sistnevnte ble liggende med store smerter etter at svensken plantet en albue i hodet på Mings.

Hverken Ibrahimovic eller Mings fikk det røde av dommer Kevin Friend. Det var det nevnte Surman som gjorde.

Først taklet Bournemouth-spilleren Luke Shaw stygt, før han på overtid dyttet til Ibrahimovic for albuen svensken satte i hodet på Mings. Det gjorde at det en tidlig tur i dusjen for Surman.

– Det ser vi helst i ringen i en annen idrett. Her kunne begge gjort seg fortjent til røde kort, sa Brede Hangeland i TV 2-studio i pausen.

Men dramatikken stoppet ikke der.

Med 18 minutter igjen på kampuret fikk hjemmelaget straffe etter at Adam Smith brukte hånden i eget felt. Ikke overraskende var det Ibrahimovic som gjorde seg klar for å ta straffesparket.

Men den polske sisteskansen til Bournemouth hadde stått en gnistrende god kamp og vartet nok en gang opp med en kjemperedning. Straffebommen var svenskens første siden han bommet mot Guingamp i september 2015 for Paris Saint-Germain.

Ifølge Squawka har nå kun Simon Mignolet (seks) reddet flere Premier League-straffer enn Artur Boruc (fem) siden 2012/13.

Dermed endte det 1-1 på Old Trafford.

Jose Mourinhos mannskap har ikke tapt på 17 kamper - ni seire og åtte poengdelinger - i Premier League-sammenheng. Det er bare Barcelona med 18 strake kamper uten tap i La Liga har en lenger streak i en av de fem toppligaene i Europa.

Fartsfylt åpning

Innen kampuret viste 13 spilte minutter hadde både Paul Pogba, Wayne Rooney og Zlatan Ibrahimovic hver sin mulighet til å sende hjemmelaget i ledelsen.

Rooney fikk muligheten på hodet etter bare to minutter, men sendte headingen på nettaket. United-kapteinen ble i dag den sjette spilleren i klubbens historie til å ha spilt 550 kamper, men Rooney har nå ikke scoret på sine ti siste Premier League-kamper på Old Trafford.

Det er United-kapteinens verste måltørke på eget gress i ligaen siden han kom til United i 2004.

Bare minutter senere satte Pogba på turboen og var plutselig alene med Artur Boruc, men den polske sisteskansen vartet opp med en klasseredning og sørget for at det sto 0-0 etter fem minutter.

Fem minutter senere var det gjestene som burde gått opp i ledelsen. Benik Afobe ble spilt gjennom og løp fra Marcos Rojo, men da engelskmannen skulle dra av David de Gea mistet Afobe fotfeste og skuslet bort en enorm mulighet.

Omgangens største sjanse kom etter 14 minutter. Anthony Martial kom seg rundt på venstre og fikk slått inn til Zlatan Ibrahimovic, som ikke fikk kranglet inn ballen fra en meter. Ballen traff kneet til svensken og trillet vekk fra farlig område.

Derfor var det ikke direkte ufortjent at hjemmelaget tok ledelsen etter halvspilt 1.omgang.

Antonio Valencia fikk ballen på 20 meter etter en corner og prøvde likegreit lykken. Skuddet fikk en styring av Marcos Rojo og trillet i mål, bak en utspilt Artur Boruc - en skikkelig hockey-scoring.

Scoringen var Rojos første i United-drakten.

Fem minutter før pause var lagene like langt. Phil Jones lagde straffespark etter at han meide ned Marc Pugh i straffefeltet, og fra ellevemetersmerket var Joshua King sikker som banken. Nordmannen sendte både de Gea og ballen til venstre, men straffen var godt plassert, og den spanske sisteskansen var sjanseløs.

Høydramatisk og enveiskjøring

Etter tumultene på overtid, hvor Surman ble belønnet med tidlig dusjing, var United 11 mot 10 i hele den andre omgangen. Og det var stort sett spill mot Bournemouth-målet.

Pogba fikk den første store muligheten i 2.omgang da han fyrte av fra nærmere 20 meter etter 56 minutter. Skuddet ble mesterlig reddet av Boruc, som hentet ballen ut fra krysset.

Også etter straffebommen til Zlatan fortsatte United å kjøre, men de skapte ikke det helt store det siste kvarteret. Pogba hadde en eventyrlig mulighet på overtid da ballen spratt ned på syv meter, men franskmannen sleivet og satte ballen utenfor.

Det ene poenget gjør at Jose Mourinhos menn fortsatt ligger på sjetteplass. United har 49 poeng og ligger à poeng med Liverpool på 5.plass, som har en kamp mindre.