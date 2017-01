Her har Rooney skrevet historie. Ble tidenes mestscorende United-spiller

(Manchester United-Reading 4-0) Med kapteinsbindet rundt armen, tangerte Wayne Rooney (31) klubbrekorden til Sir Bobby Charlton som Manchester Uniteds mestscorende spiller gjennom tidene i 4-0-seieren over Reading.

12,5 år etter at Wayne Rooney entret Old Trafford-gresset for første gang som Manchester United-spiller, tangerte angriperen i dag scoringsrekorden til Sir Bobby Charlton.

Det var ikke spesielt vakkert, men det var en ekte spiss verdig da Rooney styrte inn 1-0 i FA Cup-seieren mot Reading med låret etter bare syv minutter. For 249. gang jublet kapteinen for en nettkjenning i den rød drakten, og det var ikke vanskelig å se at denne føltes helt spesiell.

For Manchester Uniteds del ble ettermiddagen perfekt, etter at ytterligere et mål av Anthony Martial og to signert Marcus Rashford sendte laget videre til 4. runde på dominant vis.

Blir hyllet

Rooney og hans lagkamerater var totalt overlegne i oppgjøret mot tidligere Manchester United-spiller Jaap Stams Reading. Gjestene ligger på 3. plass på Englands nest øverste nivå, men var aldri i nærheten av å true José Mourinhos formsterke mannskap.

Etter en underholdende åpning på kampen, bidro franske Martial til Manchester Uniteds 7. strake seier i alle turneringer med et kaldt satt 2-0-mål etter kvarteret var spilt.

I 2. omgang var spørsmålet om Rooney ville sikre seg klubbrekorden helt alene med en ny scoring. Mannen som i tillegg er det engelske landslagets mestscorende gjennom tidene, også det en rekord Charlton hadde før ham, var nær, men enn så lenge deler de to æren. Det syns tidligere Premier League-spiller Erik Thorstvedt er moro.

- Jeg syns det er strålende. Også i ly av at Rooneys United-karriere nok går mot slutten. Det han har gjort blir veldig fort glemt når Paul Pogba og Zlatan Ibrahimovic kommer inn. Det er urettferdig, for Rooney har vært en fantastisk spiller og betydd ekstremt mye for den klubben, sier Thorstvedt til VG.

Mektig karriere

Ettermiddagens opptreden var nummer 543 i den ikoniske United-trøyen for Rooney. Det blir garantert flere, og Thorstvedt håper 31-åringen får rekorden helt alene om ikke altfor lenge.

I en kamp Premier League-sekseren lekte seg i, var Rooney tidvis briljant også i banespillet. Han fikk også se arvtakeren Rashford score to ganger i 2. omgang, før dommer André Marriner mente bortelaget hadde fått nok.

Nå venter en drøy uke med trening, før Liverpool kommer på besøk neste søndag.