Fillerister United etter storseier: – Arrogant og superdårlig

MANCHESTER (VG) Ikke en eneste Manchester United-spiller stoppet for å snakke med pressen etter 3-0-seieren over Saint-Étienne. Det får Aftonbladets Johanna Frändén til å se rødt.

I likhet med VG var den svenske fotballjournalisten til stede på Old Trafford da Manchester United, takket være et hat trick av Zlatan Ibrahimovic, vant 3-0 over Saint-Étienne i Europa Leagues 16-delsfinale.

Etter kampen håpet et stort pressekorps på å få stille noen spørsmål til Zlatan, Paul Pogba eller noen av de andre United-stjernene, men det viste seg å være umulig. Ibrahimovic, Pogba og et par andre spillere kom inn i «mixed zone» og snakket kun med MUTV, klubbens offisielle TV-kanal. Resten av spillerne gikk bare forbi uten så mye som et blikk til journalistene, som nærmest tryglet om noen få ord.

Mata ba om unnskyldning

Bare spanske Juan Mata snakket litt, da han fikk spørsmål fra en spansk TV-kanal om de kunne få gjøre et lite intervju. «Beklager, de har bedt meg om ikke å stoppe. Beklager. Jeg får ikke gjort noe med det», sa Manchester Uniteds midtbanespiller til de spanske journalistene som sto ved siden av VGs reporter.

– Juan Mata er snill og trivelig. Men de sier til ham at «du må gå her, foran pressen, men du får ikke stoppe og prate med journalister». Det er under enhver kritikk, sier Aftonbladet-journalist Johanna Frändén til VG på Old Trafford.

IRRITERT: Aftonbladets journalist Johanna Frändén er lite fornøyd med Manchester Uniteds håndtering av pressen. Foto: , Twitter

Hun hadde håpet på å få noen ord fra Zlatan, som hun var på plass for å dekke, men måtte frustrert innse at det var helt uaktuelt.

– Jeg vet jo at det er sånn i Premier League, der er det ofte ikke «mixed zone» engang. Men i Europa League må man følge reglene til UEFA, som sier at alle må gå forbi pressen. Det er direkte dårlig at de likevel driter i det. Jeg synes det er arrogant og superdårlig. Det er veldig sjelden at ingen stopper og prater, og at de kun går til egen TV-kanal. Jeg synes det er dårlig.

– Hvis du har tid til MUTV, så har du tid til å snakke med engelsk presse, L'Équipe, VG og Aftonbladet. I stedet blir det en iscenesetting, det blir skuespill. Det kommer til å bli veldig kjedelig å lese om idrett i fremtiden hvis det fortsetter sånn, sier hun.

GIKK FORBI: Zlatan Ibrahimovic ble geleidet av en av klubbens presseansvarlige og snakket kun med Manchester Uniteds offisielle TV-kanal. Foto: Arilas Berg Ould-Saada , VG

– En generasjon uten kritisk blikk

Frändén var tirsdag kveld var i Paris og dekket kampen mellom PSG og Barcelona. Til tross for at Barcelona gikk på et ydmykende 4-0-tap, ble stjernespilleren Andrés Iniesta sendt ut til pressen for å svare på spørsmål en lang stund. «Det er sånn en profesjonell klubb gjør det», mener Frändén.

– Det Manchester United gjør, er ikke bra for journalistikken. Det er ikke bra for fansen heller. Klubben synes sikkert det er bra, for da kan de styre alt som kommer ut. Men hva er de redde for etter en 3-0-seier?

PRESSE-NEI: Paul Pogba snakket bare med Manchester Uniteds TV-kanal etter kampen. De titalls franske journalistene som håpet på noen ord fra stjernen, måtte klare seg uten. Foto: Arilas Berg Ould-Saada , VG

– Hvilke konsekvenser har denne mangelen på åpenhet for sportsjournalistikken i dag?

– Fans og supportere, den unge generasjonen, er vant til å få alt direkte fra spillerne på Twitter, Snapchat og Instagram. Det kan bli en hel generasjon uten kritisk blikk, som bare venner seg til at all informasjon kommer fra PR-bransjen, fra klubbens egne kanaler og spillernes egne kontoer på sosiale medier. Det kommer til å ødelegge mye av den nøytrale dekningen, og det blir dårligere journalistikk, sier Frändén.

– For vår del er det veldig dårlige. Jeg tror det bare kommer til å bli verre. Så det kommer til å bli større og større forskjell mellom den oppfatningen man har av fotballklubbene, og hva som egentlig er virkeligheten.

Mens Manchester United-spillerne kun ble kommandert til å snakke med klubbens egen TV-kanal, stoppet samtlige Saint-Étienne-spillerne opp dersom pressen ønsket det. Trener Christophe Galtier ble stående i rundt 20 minutter og snakke med diverse franske journalister. Og Ole Selnæs, som hadde gått rett fra garderoben til spillerbussen, ble hentet ut igjen av klubbens pressesjef for å snakke med VG.