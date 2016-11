Ferguson nektet å snakke om Mourinho

OSLO KONSERTHUS (VG) En smørblid Sir Alex Ferguson (74) fortalte om egen karriere, men nektet å snakke om Jose Mourinho og dagens Manchester United.

– Det var det eneste han ikke ville prate om, sier Jan Åge Fjørtoft til VG.

Den tidligere landslagsspilleren var såkalt moderator og intervjuet trenerlegenden fra scenen etter at en noe stiv og manusbasert Ferguson hadde holdt et innledende foredrag om sitt eget fotballiv.

Da fortalte han hvordan han bygde opp Manchester United, satset på ungdommen og understreket viktigheten av å ta vare på alt fra vaskekonene til spillerne i sin tid som leder.

Ville ikke snakke om dagens spillere og ledere



Stemningen ble mer lett og ledig da skotten ble intervjuet av Fjørtoft i en «Q&A»-seanse under Oslo Business Forum i Oslo Konserthus. Selv om han ikke ville gi sine synspunkter på dagens Manchester United-lag, ledet av kontroversielle Jose Mourinho. Kanskje forståelig med tanke på at et eneste negativt ord om portugiseren ville ha blitt slått stort opp av medier over hele verden.

Heller ikke Louis van Gaal eller David Moyes har vært i nærheten av å følge opp den eventyrlige suksessen Sir Alex Ferguson hadde som Manchester United-manager – uten at temaet ble berørt.

I stedet ble det en mimrestund fra 74-åringen rikholdige fotballiv. Aller best stemning ble det da moderator Fjørtoft hintet om den ledige jobben som norsk landslagssjef. Da lo Ferguson godt – og gjorde det klart at han aldri har angret på at han ga seg som manager etter ligagullet våren 2013.

GOD STEMNING: Jan Åge Fjørtoft (t.v) tok rollen som intervjuer under Sir Alex Fergusons besøk på Oslo Business Forum. Skotten husket godt at Fjørtoft i sin tid scoret for Swindon mot Manchester United. Foto: ALEKSANDER SVEEN

– Jeg bestemte meg for å gi meg ved juletider den sesongen, like etter at søsteren til min kone døde. Hun ble isolert etter det. Og hun har ofret sitt liv for ungene og min karriere. Jeg så frem til å gi meg da jeg tok beslutningen, sier Ferguson.

I løpet av foredraget var han også opptatt av å påpeke hvor mye ekstra arbeid superstjerner som Eric Cantona og Cristiano Ronaldo la ned på treningsfeltet. Og at det ikke var tilfeldig at nettopp de to ble så gode.

Holder seg i god form



Han fortalte også at han er opptatt av å holde seg i aktivitet. Han sykler fire ganger i uken og løfter vekter, i tillegg til at han blant annet er ambassadør for Manchester United, jobber for UNICEF og holder foredrag.

Men han legger ikke skjul på at kjærligheten til klubben fortsatt er like stor.

– Jeg elsker å se på United, utbryter Ferguson, uten å gå inn på at det ikke har gått like bra etter at han ga seg.

– Klubben har en fantastisk historie. Hvis vi taper, så kommer vi på forsiden av avisene og hvis vi vinner kommer vi på baksidene. Klubben har fortsatt en helt spesiell aura. Sjalusien fra andre klubber viser hvilken fantastisk klubb dette er, påpeker manager-legenden.

Snakket ikke om Solskjær



Kanskje litt overraskende styrte han unna det som i 20 år har vært favorittemaet i samtale med nordmenn: Ole Gunnar Solskjær. I stedet snakket han varmt om sjakkverdensmester Magnus Carlsen.

Og det hele ble avsluttet med stående applaus fra et interessert publikum.

– Jeg synes det var en veldig bra seanse. Jan Åge fikk Ferguson til å slappe av, og da bød han litt på seg selv med humør og alvor. Jeg synes særlig det var interessant å høre hvordan han slapp til unge spillere slik at de ikke måtte forlate klubben for å finne sin plass, sier tidligere landslagsspiller Vidar Davidsen.

Investor Øystein Stray Spetalen, som selv holdt foredrag tidligere på dagen, var også fornøyd med den timen Ferguson delte med det norske publikummet.

– Det med å sette standarden som leder var interessant. Jeg likte det han sa om å være til stede og sørge for at folk føler seg verdsatt og sett, sier Spetalen til VG.

