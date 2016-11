Ferguson: – Jeg brukte «hårføneren» kun seks ganger i løpet av 27 år

Sir Alex Ferguson (74) hevder at han tok i bruk sin fryktede utskjellingsmetode kun seks ganger i løpet av 27 år som Manchester United-sjef.

Det er den engelske avisen The Telegraph som har snakket med den skotske trenerlegenden, der han forteller om den berømte «hårføneren».

– Det har vært mange myter rundt det. Men jeg brukte den kanskje et halvt dusin ganger i løpet av 27 år, og det kan du spørre spillerne om, forteller treneren som vant 38 pokaler i løpet av sin tid i den engelske storklubben.

– Ingenting er verre enn å få en «hårføner», fortalte United-kaptein Wayne Rooney i 2012, ifølge Mirror.

Ferguson hadde fått råd av den skotske trenerlegenden Jock Stein – som i sin tid vant 503 av 718 kamper som Celtic-sjef – om å vente noen dager med å snakke til spillergruppen.

– Han ba meg vente til mandagen med å snakke med spillerne, men jeg klarte ikke. Jeg måtte fortelle dem hva jeg følte, sier han.

Han er klar på at han aldri forsøkte å skremme spillerne til å bli redde for ham.

– Jeg fortalte dem alltid sannheten, og sannheten fungerer. Ingen spillere var redde for å spille under meg. Jobben min besto av å prøve å hjelpe dem til å utvikle seg, ikke gi opp, og å hjelpe spillerne til å tro at de kunne spille for klubben, forteller han.