Eksperter om gigantovergang: Ikke nok til ligatittel

Ekspertene mener Manchester United trenger mer enn 800-millionersmannen Romelu Lukaku (24) for at laget skal blande seg inn i toppen av Premier League den kommende sesongen.

Tidlig lørdag ble Romelu Lukaku klar for Manchester United, og lørdag gjennomgår han den medisinske testen i Los Angeles:

Etter at belgieren ble solgt fra Chelsea til Everton i 2014 har han gjort sakene sine bra. Sist sesong scoret han 25 mål på 37 Premier League-kamper og var bare fire bak toppscore Harry Kane.

Nå er han altså klar for Manchester United, som har kvittet seg med kneskadde Zlatan Ibrahimovic, og som i tillegg ser ut til å la Wayne Rooney gå til Lukakus tidligere klubb Everton.

Myhre: Lukaku kommer til å bli en hit

Thomas Myhre spilte i Everton i fire år, fra 1997-2001. Han fikk 70 kamper for klubben og mener det er et stort tap for Everton at Lukaku forsvinner.

– Han har vært en fantastisk bra spiller for Everton. Han har prestert stabilt på et høyt nivå de siste årene, sier Myhre.

Den tidligere målvakten tror Lukaku kommer til å bli en hit i Manchester United.

– Det er selvfølgelig ingen garantier, men med gode medspillere rundt seg i United tror jeg han kommer til å bli viktig for dem. Det overrasker meg om han ikke slutter å utvikle seg, som han har gjort de siste årene, fortsetter den tidligere Everton-spilleren.

– United har fått på plass en god erstatter for Zlatan. Lukaku er en ung og dynamisk spiss som scorer mye mål, så jeg syntes det er en fornuftig signering, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Etter at det ikke fungerte mellom José Mourinho og Lukaku i Chelsea for tre år siden, da Mourinho ikke ga spissen sjansen, gjenforenes duoen i Manchester. Alsaker mener det er positivt at Lukaku kan spille ensom spiss.

– Han har en enorm fysikk og er sterk, som Zlatan. Han kan spille ensom spiss og er vant til det, og det liker Mourinho. I tillegg besitter han en annen fart enn Ibrahimovic, som er Lukakus tilleggsdimensjon, sier Alsaker.

– Trenger mer for å blande seg inn i toppen

Selv om Lukaku er i boks for United, som kom på 6. plass i 2016/17-utgaven av Premier Leauge, tror ikke Alsaker at United kan blande seg inn helt i toppen av ligaen – ennå.

– Det trengs mer for å være med helt i toppen. Det er litt status quo med Lukaku inn for Zlatan. Hvordan evaluerer Mourinho troppen sin? Hvem skal inn og hvem skal ut? Han liker å ha mange spillere i troppen, men likevel: det blir spennende å se hva klubben gjør videre i sommer.

Det er TV 2-anker Jon Hartvig Børrestad enig i. Han tror Eric Dier, som i følge The Telegraph jaktes av «de røde djevlene», hadde passet perfekt.

– Jeg er rimelig sikker på at Mourinho ikke er ferdighandlet. De trenger enda mer, og Dier hadde styrket laget defensivt, og i tillegg kan han både spille stopper og defensiv midtbane. Det er fort en spiller Mourinho kan tenke seg.

En av tidenes dyreste spillere

I tillegg til at Romelu Lukaku har scoret jevnt og trutt i Premier League siden debuten i 2011, husker nok mange United-fans avskjedskampen til Sir Alex Ferguson i 2013. Lukaku havnet i fokus med hat trick for West Bromwich i 5-5-målfesten. Nå blir han altså en av tidenes dyreste fotballspillere.

– Lukaku har levert på toppnivå i flere sesonger i England og har ingenting å venne seg til. Det er positivt for klubben, sier Alsaker.

På spørsmål om Alsaker føler Lukaku er verdt overgangssummen, som ifølge Sky Sports er på 810 millioner kroner, (kan stige til 970 millioner kroner om diverse klausuler utløses) svarer kommentatoren:

– Det er et umulig spørsmål å besvare. Pengespiralen går oppover og det settes rekorder hver sesong. Den reelle verdien på spillere er umulig å fastsette.

– Det er jo helt sinnsykt mye penger. 75 millioner pund er det nye 30, det er helt hinsides. Resultatet har jo blitt at om du scorer 25-30 mål i Premier League, så får du betalt. Ingen tenker på pris, sier Børrestad.

– Det er helt spinnvilt. Veldig god buisness av Everton, som kjøpte han for lite og selger han nå for rekordmye. Skulle gjerne beholdt han, men når de større klubbene kommer så må man gi tapt. Sånn er fotballen, avslutter Myhre.