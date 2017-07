Drømmedag for Markus (11) – fikk United-stjernene på egen hånd

ULLEVAAL (VG) (Vålerenga – Manchester United 0-3) Han fikk José Mourinho, Paul Pogba og Romelu Lukaku helt for seg selv. Markus Jensen Sales (11) var helt satt ut etter møtet med United-stjernene.

STOLT I: Med Jose Mourinho. Foto: Privat

– Jeg ble veldig nervøs, for jeg hadde ikke så lyst til ta ««selfies». Men da jeg hadde bommet på Mkhitaryan og Martial, så sa pappa: «nå må du stoppe dem..» Og så gjorde jeg det med Pogba, og han var veldig hyggelig, Men da Lukaku stilte seg opp sviktet kamera. Men han bare smilte, og sa han kunne vente litt, sier Markus Jensen Sales.

VG spør om det har vært den største dagen i hans liv: – I hvert fall den største dagen i mitt fotballiv...

Når den unge Lyn-spilleren som er med på Norway Cup snakker med VG utenfor Ullevaal stadion er han fortsatt helt i skyene. Takket være pappa Raul Sales – barndomsvenn av José Mourinho i portugisiske Setubal – ble det et minne for livet.

STOLT II: Med Paul Pogba. Foto: Privat

Avtalen var at de skulle treffe «The Special One». Men det tok en time før de slapp inn på Radisson-hotellet i Nydalen. Da de omsider kom inn gjennom sperringene, hvor mange United-fans sto og håpet på autografer, ble det en særdeles hyggelig havtime.

– Jeg er fra samme bydel som José, eller Zé Mario som vi kaller ham i vennekretsen hjemme. Min søster Paula har jobbet sammen med han, og min bror Pedro som var profesjonell på toppnivå i Portugal, hadde Mourinho som trener på ungdomslagene i Setubal, sier Raul Sales, som er selvstendig næringsdrivende og har bodd i Norge siden 1986.

STOLT III: Med Romelu Lukaku. Foto: Privat

De storkoste seg sammen med mannen som sannsynligvis er verdens mest kjente og myteomspunne fotballtrener. Og selv om Mourinho var rolig – og nesten ikke var oppe av benken på Ullevaal stadion – hadde han litt å by på under pressekonferansen etter at hans stjernegalleri hadde lekt seg med Vålerenga i 90 minutter.

