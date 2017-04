Andy Cole har fått ny nyre

Den tidligere Manchester United-stjernen Andy Cole (45) har gjennomgått en nyre-transplantasjon.

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

– Andrew og familien vil takke klubben og supporterne for støtten, skriver United. De ber om at han får fortsette sin rekonvalesens i ro og fred og at privatlivets fred blir respektert.

Cole er i dag såkalt ambassadør for Manchester United, og han skal nå ta en pause fra denne rollen for å komme tilbake etter operasjonen, som foregikk på Manchester Royal Infirmary.

Det er ikke kjent noen flere detaljer rundt operasjonen, bortsett fra at Cole lider av nyresykdommen som kalles Focal Segmental Glomerulosclerosis.

Ifølge avisen The Sun fikk han diagnosen i juni 2015.

I et intervju med BBC i februar i fjor, sa Cole:

– Nyrene blir aldri helt bra igjen. Jeg blir fornøyd om de vil fungere 70 eller 80 prosent.

– Det er mye jeg ikke kan spise. Jeg vil bare gjøre normale ting igjen, jeg har savnet å ta meg en joggetur eller spille fotball, fortalte han i intervjuet med BBC.

Cole er nå 45 år. Han vant fem Premier League-titler og to FA-cup-pokaler med United. Og ikke minst var han med på Champions League-triumfen i 1999, da han ble byttet ut i finalen mens United fortsatt lå under.

Han scoret 187 mål i Premier League. Bare Wayne Rooney og Alan Shearer har flere. Cole spilte for en rekke andre klubber også, blant dem Blackburn, Fulham, Manchester City og Newcastle.

Cole er også blant de fem spillerne som har scoret fem mål i én kamp i Premier League-historien. Det gjorde han mot Ipswich i 1995.