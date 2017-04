Anderlecht reddet uavgjort mot United med praktheading

(Anderlecht-Manchester United 1-1) Bortebane-spesialisten Henrik Mkhitaryan (28) så lenge ut til å bli matchvinner i Belgia. Så dukket Leander Dendoncker opp.

Manchester United-spiller Henrik Mkhitaryan trives best på bortebane i Europa League. Skjærtorsdag kveld scoret han sitt fjerde mål i turneringen.

Og alle fire har kommet på bortebane: mot Zorya, St. Etienne, Rostov og nå Anderlecht.

Kveldens scoring etter 36 minutter var en skikkelig goalgetterscoring. Armeneren dukket opp på bakerste stolpe etter at Anderlecht-målvakt Ruben Martinez måtte gi retur på et skudd fra Marcus Rashford. Fra en meter pirket «den armenske Messi» inn ledelse for gjestene.

BORTEBANEDØDAREN: Her setter Henrik Mkhitaryan inn Uniteds eneste scoring. Det var armenerens fjerde scoring på bortebane i Europa League-sammenheng denne sesongen. Foto: Emmanuel Dunand , AFP

Og det så lenge ut til at Mkhitaryan-returen skulle bli kampens eneste scoring, men det var frem til Leander Dendoncker dukket opp i boks fire minutter før full tid og stanget inn utligningen etter et kreminnlegg fra Ivan Obradovic.

Scoringen sørget for at det endte 1-1. Manchester United-kaptein Michael Carrick var oppgitt etter kampen.

– Det er frustrerende. Vi kontrollerte kampen og burde vunnet. De hadde en sjanse og scoret. Vi ble for komfortable, sier Carrick til BT Sport etter kampen.

– Det er ikke verdens undergang, men vi er bedre enn dette.

United best gjennom hele kampen

For de nostalgiske kan vi fortelle at for 61 år siden, i 1956, knuste United belgierne 10-0. Selv om det ikke ble en målfest denne gangen, var det gjestene - uten lagkaptein Wayne Rooney for anledningen - som styrte store deler av kampen og skapte flere gode muligheter.

Også etter pause var United det beste laget, selv om Anderlecht var gode det første kvarteret. Mkhitaryan var centimetere unna å øke ledelsen etter 56 minutter, men volleyforsøket snek seg utenfor stolpen til Ruben.

Selv om gjestene styrte store deler av kampen og burde økt ledelsen til 0-2 på tampen da Paul Pogba fikk en kjempesjanse alene med Ruben, som sistnevnte reddet mesterlig, fikk hjemmelaget med seg en viktig scoring på tampen før returoppgjøret på Old Trafford om en uke.

Som det var for Rostov og St. Etienne kommer det til å bli tøft å komme til Old Trafford for Anderlecht. På Old Trafford har laget vunnet de siste de siste fire kampene med en målforskjell på 13-1.