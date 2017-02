Manchester United tapte terreng i toppen - Mourinho forlot intervju

(Manchester United - Hull 0-0) Etter at flere av toppklubbene avga poeng tirsdag, hadde Manchester United en ypperlig mulighet til å ta innpå i toppen. Den muligheten kastet de bort.

Det meste tyder på at det blir et skikkelig rotterace i kampen om å kapre én av de fire plasseringene som gir Champions League-spill neste sesong. Etter at Tottenham spilte uavgjort mot Sunderland, toppkampen mellom Chelsea og Liverpool endte uavgjort, samtidig som Arsenal gikk på et tap mot Watford tirsdag kveld, var dette en alle tiders mulighet for Manchester United til å ta igjen tapt terreng.

Da lagene kom ut av Old Trafford-tunnelen og entret gressmatta, var det uten noen av Hulls nordmenn. Både Adama Diomande og Omar Elabdellaoui måtte finne seg til rette på benken, mens Markus Henriksen ikke var med i troppen på grunn av skade.

VG Live: Vi fulgte kampen!

Det ble ikke noe fyrverkeri av en første omgang. Det meste handlet om hjemmelaget, som hadde ballen og styrte banespillet, uten å komme til de store sjansene. Det var bare én stor virkelig stor sjanse i første omgang, og den kom fra en utskjelt franskmann.

Manchester Uniteds midtbanegeneral Michael Carrick fant Zlatan Ibrahimovic, som med en lekker touch flikket Paul Pogba gjennom. Plutselig var verdens dyreste fotballspiller alene med Hulls målvakt Eldin Jakupovic, Pogba avsluttet med venstre bein, nesten midt på Jakupovic, som fikk avverget til hjørnespark.

Phil Jones måtte også ut med skade i første omgang, da det så ut som han pådro seg en strekk. Det skjedde ikke stort mer, og lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Kommentar: FA-cupen er i ferd med å bli ødelagt

Sjansesløseri



Ingen fornorsket versjon av Hull kom ut av tunnelen til andre omgang heller. Bare ett bytte ble gjort; Wayne Rooney kom inn for Michael Carrick. Manchester United-kapteinen klarte ikke å sette sitt preg på kampen, dog.

Etter drøye 70 minutter kom Omar Elabdellaoui inn på bekostning av Evandro, som Hulls tredje og siste bytte. Like etterpå fikk Manchester United en ny enorm sjanse. Etter et hjørnespark header Smalling ballen tilbake i feltet, finner en umarkert Mata som avslutter - og bør score. Istedet varter Jakupovic opp med en benparade, og holder Hull inne i kampen.

– Det er ubegripelig at det ikke blir mål der, men det er strålende keeperspill, sa TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller etter kampen.



Les også: Mourinho langer ut mot FA

Like før slutt var det bortelaget som holdt på å stjele alle poengene etter en sjelden visitt på hjemmelagets banehalvdel. Tom Huddlestone fant Lazar Markovic, og den tidligere Liverpool-spilleren avsluttet i stolpen mens David de Gea sto fastgrodd som en statue.

Har du fått det med deg? Tippekampen er tilbake!

Nærmere kom ikke noen av lagene. Klokken fortsatte å tikke, og det ble aldri noen seierherre på Old Trafford. Lagene delte poengene, og dermed klarte ikke Manchester United å utnytte de andre toppklubbenes glipp, og er som et resultat på 6. plass med 42 poeng, fire bak Manchester City og Liverpool.



Manchester City tok tre poeng borte mot West Ham, da de vant hele 4-0.



«Norske» Hull beveger seg med dette poenget fra siste til nest-siste plass, og er med sine 17 poeng ett foran Sunderland.

Mourinho forlot intervju



– Vi scoret ikke. Uten scoringer vinner man ikke. Keeperen deres var god.

Det var den simple dommen fra Manchester United-manager Jose Mourinho.

Kommentar: Chelsea - en defensiv Rolls Royce

Mourinho var tydelig misfornøyd etter kampen, og forlot intervjuet midt i et spørsmål fra BBCs reporter. Men, ikke før han kom med et stikk til reporteren.

– Hvis du ikke forstår fotball burde du ikke ha en mikrofon i hånden.



Mourinho skal ha vært misfornøyd med dommeren også, og ifølge rapportene i England forlot portugiseren Old Trafford bare 25 minutter etter kampen var over.



Mens Mourinho ga skryt til Hulls sisteskanse, Eldin Jakupovic, var ikke Zlatan Ibrahimovic like imponert.

– Vi er skuffet, fordi vi hadde gode sjanser til å score, og burde gjort det. Men vi sløste, det var ikke på grunn av ham (Jakupovic). Jeg så ingen sjanser hvor det var vanskelig for ham. Det var ingen god redning på Matas skudd - det var en dårlig avslutning.



Les også: Lagerbäck: – Lettere uten en type som Zlatan

Zlatan Ibrahimovic er Manchester Uniteds toppscorer med 14 scoringer. Neste kamp for Zlatan & co er kommende søndag, da Leicester City er motstander.