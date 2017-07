Mourinho og Guardiola vil kjøpe flere spillere

Natt til fredag vant Manchester United 2-0 over Manchester City. Etter kampen ba begge lags managere om flere spillere.

Foran nesten 70.000 tilskuere i amerikanske Texas vant Manchester United treningskampen over byrivalen 2-0 etter mål fra nysigneringen Romelu Lukaku og Marcus Rashford.

United bladde opp over 800 millioner kroner for den belgiske spissen Lukaku fra Everton, mens de også har hentet den svenske forsvarsspilleren Victor Lindelöf fra Benfica for rundt 300 millioner.

Manchester City har også brukt rundt 1,4 milliard kroner penger allerede dette overgangsvinduet: Keeperen Ederson fra Benfica for 35 milloner pund, høyreback Kyle Walker fra Tottenham for 50 millioner pund og den offensive midtbanespilleren Bernardo Silva fra Monaco for rundt 45 millioner pund.

Usikker Mourinho



Likevel ønsker begge Manchester-managerne seg flere spillere inn.

SEIER: Jose Mourinho på sidelinjen under 2-0-seieren over Manchester City. Foto: David J. Phillip , AP

– Vi trenger flere. Se på måten de andre lagene i Premier League får tak i nye, viktige spillere. Chelsea har hentet tre rutinerte spillere (Alvaro Morata, Antonio Rudiger og Tiemoue Bakayoko), du ser måten Manchester City går til markedet på, og Liverpool og West Ham, sa United-sjef Jose Mourinho etter kampen i natt, ifølge Manchester Evening News.

De røde djevlene har vært koblet til Inter-kant Ivan Perisic, samt de to sentrale midtbanespillerne Nemanja Matic i Chelsea og Eric Dier i Tottenham.

Mourinho sier at han ikke er sikker på at det kommer en tredje eller fjerde signering for sommeren, og at det er klubbleder Ed Woodward som styrer overgangsbiten.

TAP: Pep Guaridola og Manchester City tapte sommerens første treningskamp. Foto: David J. Phillip , AP

– Vi ser måten klubber ønsker eller ikke ønsker å forhandle, men markedet er oppe til 31. august. Som jeg har sagt, jeg ønsker å jobbe med spillerne fra dag en. Forskjellen for Lukaku som kom tidlig, og en spiller som kommer 29. august er stor, sier Mourinho.

Guardiola vil ha forsvarsspillere

På pressekonferansen i forkant av kampen fortalte Pep Guardiola, Manchester City-manager, at han synes overgangsvinduet bør stenge den dagen serien starter, og ikke 31. august.

Uansett bekreftet spanjolen at den serbiske venstrebacken Aleksander Kolarov er på vei til Roma. I samme slengen sa Guardiola at det må komme inn flere nye spillere.

Derfor valgte Bernando Silva å gå til City:

– Vi trenger forsvarsspillere. Vi trenger to eller tre forsvarsspillere. Vi kjenner til overgangsmarkedet og vet hvor komplisert det er, men vi skal finne den beste løsningen, sier Guardiola.

Real Madrids høyreback Danilo og Monacos venstreback Benjamin Mendy har vært to navn som har blitt tett linket til Manchester City. Det samme har Arsenal-angriperen Alexis Sanchez, men på pressekonferansen i forkant av kampen virket det ikke som Guardiola hadde noe håp om å signere chileneren.