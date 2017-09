Agüero kan være ute i to måneder etter bilulykke

Manchester City-spiss Sergio Agüero kan være ute i flere uker etter å ha vært involvert i en bilulykke i går kveld.

29-åringen var passasjer i en taxi som var på vei til flyplassen i Amsterdam da sjåføren mistet kontrollen over bilen og kjørte inn i en stolpe.

ESPN i Argentina skriver at Agüero, til tross for at han brukte bilbelte, skal ha brukket et ribbein. Det kan fort bety inntil to måneder på sidelinjen.

Argentineren hadde vært på en konsert med den colombianske artisten Maluma i Amsterdam. Før konserten møttes de to, og Agüero signerte flere Manchester City-drakter.

Mister landskamper



På sin instagram-konto takket Agüero for invitasjonen til konserten.

Ulykken skjedde da Agüero var på vei til flyplassen for å ta et fly tilbake til Manchester.

Dermed ser det ut til at Manchester City må klare seg uten argentineren i helgen toppkamp mot Chelsea. Også Argentinas VM-kvalifiseringskamper mot Peru og Ecuador 5. og 10. oktober ser ut til å gå uten spissen som har scoret seks mål på Manchester Citys fem siste kamper.

