Maars Johnsen klar for ny klubb

Bjørn Maars Johnsen (25) forlater Skottland og Hearts til fordel for Ado Den Haag i Nederland.

Det bekrefter den nederlandske klubben mandag kveld på sine nettsider. Tidligere mandag meldte NRK om at en overgang nærmet seg, og nå er alt klart.

Bjørn Maars Johnsen får trøye nummer ni for laget med grønne og gule drakter. Den norske landslagsspilleren har skrevet under på en avtale som strekker seg over tre sesonger. Ingen av klubbene vil oppgi overgangssum.

– Jeg gleder meg til denne utfordringen. Målet mitt er å bli fast på laget og bidra med scoringer og assists, sier Maars Johnsen til Ado Den Haags hjemmesider.

25-åringen spilte sine to første landskamper i juni til fleres overraskelse. Den 195 centimeter lange spilleren har lenge vært et ukjent navn for mange norske fotballfølgere.

Spissen er født i i New York, men med amerikansk mor og norsk far, har Johnsen dobbelt statsborgerskap. Etter å ha flyttet fra USA til Norge som 16-åring, spilte Johnsen i Vålerenga, Lyn, Kjelsås og FK Tønsberg før han opplevde stor suksess i portugisisk 2. divisjon for Atlético CP.

Siden har han spilt i bulgarske Litex Lovech og den siste sesongen spilte han i skotske Hearts. Sist sesong scoret han syv mål på 37 kamper for Edinburgh-klubben. Det skal ha vært turbulent stemning mellom Maars Johnsen og Hearts.

Da klubben var på treningsleir i Irland, var ikke Maars Johnsen med og han har heller ikke spilt i noen av treningskampene.

I Nederland kommer han til å møte flere norske spillere den kommende sesongen.

Ruben Yttegård Jensen er i Gronningen og Emil Hansson i Feyenoord. Martin Ødegaard, Dennis Johnsen og Morten Thorsby spiller for Heerenveen, mens trønderen Jonas Svensson er i AZ Alkmaar.

