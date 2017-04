Lyon-spillerne angrepet under oppvarmingen – nektet å spille

Bastia-hooligans gikk til angrep på flere av Lyons spillere da de varmet opp før dagens ligakamp. De nektet lenge å spille kampen, men 50 minutter forsinket startet oppgjøret.

Kampen skulle egentlig ha startet kl. 17.00, men Lyons spillere nektet lenge å forlate garderoben. Kampen kom ikke i gang før kl. 17.50.

Kaoset på Armand Cesari stadion på Korsika startet da Bastias supportergruppering «Bastia 1905» entret gressteppet og oppsøkte flere av Lyons spillere ute på banen. Det oppsto flere direkte konfrontasjoner mellom fans og spillere før de kom seg i garderoben, og politiet fikk kontroll på bråkmakerne.

Depay sentral



Tidligere Lyon-forsvarer Jeremie Berthod jobber nå som ekspert for klubbens TV-kanal, og ble vitne til bråket som oppsto på slutten av oppvarmingen.

STYGGE SCENER: En tilskuer har kommet seg inn på banen, men holdes unna av Lyons støtteapparat. Personene med hvite gensere er Lyon-spillere. Foto: Pascal Pochard-casabianca , AFP

Han hevder at Bastias supportere hadde kastet baller mot målet til Lyons reservekeeper Mathieu Gorgelin. Da reagerte den utlånte Manchester United-spilleren Memphis Depay.

– Memphis kastet dem tilbake, og ble dermed konfrontert av en rekke Bastia-supportere. Spillerne har flokket seg sammen, og sammen med støtteapparatet er de veldig sjokkerte. Ingen ønsker å forlate garderoben for å spille kampen, beskrev Berthod.

Lyon-spillerne fikk seg et sjokk også tidligere i uken da Europa League-oppgjøret mot Besiktas ble overskygget av tribunebråk. UEFA etterforsker fortsatt det som skjede, og det er ventet sterke reaksjoner.

Bastia ligger for øvrig helt sist i den franske ligaen før dagens kamp, mens Lyon ligger på fjerdeplass.

Ampert i det første møtet



Det gikk dramatisk for seg da lagene møttes i Lyon den 5. november. Lyon vant 2–1 i en kamp der Bastia fikk to spillere utvist, og det oppsto flere heftige sammenstøt mellom de to lagene.

– De blir nødt til å komme til oss. Da bør de ikke være forkjølet eller matforgiftet. For der kommer vi til å spille som vi pleier. Som menn. Som korsikanere, sa daværende Bastia-trener François Ciccolini ifølge L'Équipe.

Han er nå erstattet av Rui Almeida, men Bastia-spiss Enzo Crivelli innrømmet før returkampen at han har trenerens uttalelser «friskt i minne».

Bastia-fansen har ogsjo gjort seg bemerket med negativt fortegn da Mario Balotelli ble utsatt for rasistiske tilrop i oppgjøret mot Nice. Det førte til at Bastia fikk deler av tribunen stengt i tre kamper, og flere supportere ble permanent utestengt.