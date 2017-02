Virgil van Dijk var ikke god nok for Liverpools speidere

Da Brendan Rodgers ønsket å hente Virgil van Dijk til Liverpool, var 25-åringen verdsatt til 27 millioner kroner. Nå krever Southampton 400 millioner kroner og klubbene står i kø.

Liverpools overgangskomité og speidere, har fått krass kritikk de siste årene for overprisede spillere som har levert langt mindre enn prislappen skulle tilsi.

Nå kommer det fram at speiderne ikke bare hentet inn spillere som ikke passet inn i Rodgers stil, men de satte også en stopper for flere signeringer Rodgers hadde ønsket seg. Deriblant Southamptons midtstopperjuvel, Van Dijk.

– Det handler om i hvilken klubb spilleren er og hvilket nivå han behersker mens han er der, forklarer Rodgers, i et intervju med Liverpool Echo.

Da Rodgers trente Liverpool ble det gjort en rekke rare og uforståelige signeringer. Nordiren hadde en klar fotballfilosofi med høyt press og energiske spillere var alfa omega. Likevel ble spillere som Mario Balotelli og Rickie Lambert hentet inn. Dog som et panikkjøp da Alexis Sánchez vraket Liverpool til fordel for Arsenal.

Steg for steg

Speiderne ga ikke Rodgers grønt lys til å signere Van Dijk, men det fikk Celtic og hollenderen signerte for Glasgow-klubben for 27 millioner norske kroner etter dagens kurs.

– En overgang var realistisk, men noen klubber ønsker å se en spiller tar steg for steg, for å forsikre seg at han holder nivå. Men hvis man er overbevist så teller det. Nøkkelen for god speiding er å forutse når spilleren vil nå gjennombruddet, utdyper Rodgers.

Van Dijk, som er ute med skade ble verdsatt til 400 millioner kroner av Southampton i januar. Fra før har Adam Lallana, Dejan Lovren, Nathaniel Clyne, Sadio Mané og Rickie Lambert byttet St. Marys med Anfield i overganger verdt 970 millioner kroner.

Bla opp!

TV2s Premier League-kommentator Simen Stamsø Møller, mener van Dijk er verdt mer enn de 400 millionene Southampton krever for sin midtstoppergeneral.

– Det er ikke så mange gode midtstoppere på markedet, og med de enorme prisene vi har sett i det siste er 400 millioner en sum enhver klubb burde være villig til å bla opp.

Han trekker særlig fram inflasjonen som har påvirket den engelske fotballen de siste årene, men understreker nok en gang kvaliteten 25 år game van Dijk besitter.

– Han kunne gått inn i alle topp seks-klubbene i Premier League og utgjort en forskjell. I sommer tror jeg han forsvinner til en av topp ti-klubbene i Europa. Southampton håper vel på en budkrig mellom de sterkeste pengeklubbene.

Fins det ingen grense på hvor mange spillere Liverpool kan hente fra en Southampton?

– Nei, det ser ikke sånn ut. Liverpool har gjort det bra med overganger fra Southampton, med unntak fra Lovren, avslutter en lattermild Stamsø Møller.