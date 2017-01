Tomrommet som gir Klopp hodebry

Liverpool har så langt ikke vunnet en eneste kamp i Premier League uten Sadio Mané.

– Det er tydelige tall. Mané er ikke eneste grunnen til Liverpools formdropp, men det er klart man merker at han ikke er der. Han er et uromoment som gjør at Liverpool har mer å bidra med offensivt, sier Pål. Chr. Møller, Formann i Liverpool.no.

Går Senegal hele veien til finalen i Afrikamesterskapet, blir ikke Mané klar for spill før tidligst 11. februar til Premier League-oppgjøret mot Tottenham. Før den tid skal Klopps mannskap møte Wolverhampton i FA-cupen, før Liverpool har to Premier League-kamper hjemme mot Chelsea og borte mot Hull.

Uerstattelig

– I could really kick you in the lower back, skal en spøkefull Jürgen Klopp ha sagt i en tekstmelding til Sadio Mané etter at hurtigtoget hadde scoret og sendt Senegal videre til kvartfinalen i Afrikamesterskapet.

For mens Mané og «The Lions of Teranga» forbereder seg til kvartfinalen mot Kamerun, er Liverpool nettopp slått ut av semifinalen i ligacupen, samtidig som de står uten seier i Premier League i kalenderåret 2017.

Divock Origi har vikariert i noen kamper, uten å ha hatt samme effekt eller innflytelse som senegaleseren. Til og med Daniel Sturridge har slitt med å finne veien til nettmaskene. Som om det ikke var nok har Klopp vært tydelig på at det ikke vil bli noen spillerforsterkninger i januar-vinduet.

TV2s Premier League-ekspert, Simen Stamsø Møller, mener Sadio Mané har vært Liverpools beste spiller.

– Ingen av spillerne Klopp har gitt sjansen i Manés fravær har levert. Coutinho har ikke vært veldig god etter skaden, men jeg tenker primært på Sturridge og Origi. De har ikke hevet laget noe særlig, og er ikke i nærheten av nivået til Mané, understreker Stamsø Møller.

En seier

Sadio Mané for Liverpool 2016/2017: PL-tap med Mané: 1 PL-tap uten Mané: 2 PL-seier med Mané: 13 PL-seier uten Mané: 0 PL-uavgjort med Mané: 5 PL-uavgjort uten Mané: 1

Liverpool avsluttet 2016 med å slå Manchester City 1-0 på Anfield. Etter det har de spilt syv kamper i alle turneringer. En seier mot League 2 laget Plymouth og fattige 6-8 i målforskjell er fasiten.

– Mye av grunnen til at Liverpool sliter er på grunn av Manés fravær. Han har vært den spilleren de tidligere har manglet. Han er en ekkel spiller å spille mot og jeg har lagt merke til forsvarerne rygger mer når de møter Mané. Liverpool er vanskeligere å spille mot med Mané på banen.

Senegaleseren står oppført med ni mål på 19 kamper i Premier League denne sesongen. Liverpool har kun tapt en kamp med Mané på banen. Det kom i 4-3 nederlaget mot Bournemouth, en kamp Mané scoret i.