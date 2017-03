Stjernetung duell på Anfield – Gerrard herjet med Real Madrid

(Liverpool Legends – Real Madrid Legends 4-3) Det var mye nostalgi på Anfield da John Arne Riise (36) & co skulle bryne seg på blant andre Luis Figo (44) og Roberto Carlos (43).

Den pågående landslagspausen satte ikke noen stopper for fotballkamp på Anfield. Til inntekt for Liverpool Foundation, møttes storheter fra Liverpool og Real Madrid til veldedighetskamp.

Det var store navn fra begge lag i aksjon. Rødtrøyene fra England startet med navn som Jerzy Dudek, John Arne Riise, Steven Gerrard, Robbie Fowler og Michael Owen, i tillegg til at blant andre Ian Rush var å finne på benken.

Liverpool startet oppgjøret med to nordmenn. John Arne Riise og Bjørn Tore Kvarme startet oppgjøret på hver sin back. Førstnevnte på sin sedvanlige venstreside, med Kvarme på høyre.



Spanjolene sparte ikke på kruttet de heller, og hadde med seg flere «Galacticos». Roberto Carlos, Luis Figo, Clarence Seedorf og Christian Karambeu var noen av de større navnene. Roberto Carlos måtte dessverre for de fremmøtte gi seg etter 19 minutter. Til tross for at den brasilianske venstrebacken måtte gi seg, fikk Riise likevel byttet til seg drakten han lenge har ønsket seg.

Valuta for pengene



Lagene spilte med sørgebånd til ære for Ronnie Moran. «Mr. Liverpool» gikk bort onsdag. Han tilbrakte 49 år som ansatt hos den engelske klubben, som alt fra spiller til midlertidig manager. Hans bortgang ble i tillegg markert ved ett minutts applaus før kampstart.

Det var først og fremst Liverpool-legendene som viste glimt av gammel storhet. Etter 24 minutter sendte Michael Owen, som har spilt for begge klubbene, engelskmennene i ledelsen etter vakkert forarbeid av Steven Gerrard, som overraskende nok, ikke fikk kapteinsbindet. Det var det Robbie Fowler som fikk.

Real Madrid var farlig frempå ved et par anledninger ved hovedsakelig Figo og Seedorf, som var madridistaenes beste, men det var Liverpool som fikk uttelling.

Fire minutter etter hvilen inntok Gerrard nok en gang hovmesterrollen, da han serverte John Aldridge, som fikk en enkel oppgave med å score 2–0. Like etter ble Gerrard felt av Dudek, som meldte overgang i pausen, og kaptein Fowler ekspederte straffen til 3–0.

Så fikk The Kop øyeblikket de ønsket seg. Etter 78 minutter økte nemlig Gerrard til 4-0, da han etter et innlegg flikket ballen over seg, og på volley, satte ballen i nettet fra åtte meters hold.

GJENFORENT: John Arne Riise og Steven Gerrard var to av profilene i aksjon da legender fra Liverpool og Real Madrid møttes på Anfield. Her fra en tidligere veldedighetskamp, mot Aussie Legends, januar 2016. Foto: Peter Parks , AFP

Uvant kost

Real Madrid, klubben som har vunnet Champions League flest ganger med elleve triumfer, er ikke altfor kjent med å ligge under 4–0. Men det varte ikke lenge.

Edwin Congo skaffet Real Madrid et trøstemål etter drøye 80 minutter, etter klabb og babb i Liverpools 16-meter. Den colombianske spissen var i Real Madrid i tre år, men fikk aldri en obligatorisk kamp for hovedstadsklubben.

Bare minuttet senere scoret en annen spiller som har spilt for begge klubbene, Fernando Morientes, og sørget for 4–2. Like før full tid reduserte Real Madrid nok en gang, da Ruben de la Red sørget for 4–3 med et vakkert hodestøt.

Steven Gerrard ble kåret til banens beste spiller, og Anfield-fansen var utvilsomt fornøyde med å se en av klubbens aller største spillere, nok en gang dominere på Merseyside-jord.

Det var nesten som å skru tiden tilbake noen år.

– Denne seieren dedikerer vi til Ronnie Moran, sa kampens gigant etter oppgjøret.

Legendetap for Manchester United



På den andre siden av verden ble det spilt nok en legendekamp. Manchester United Legends var i aksjon i Vest-Australia, hvor de møtte Aussie Legends til kamp i Perth. Også de røde djevlenes legender mønstret et lag med store navn, som Ronny Johnsen, Denis Irwin, Paul Scholes og Dwight Yorke.

Foran de drøyt 12 000 fremmøtte ble det ikke mye å skrive hjem til Manchester om for legendelaget. De tapte 3-0, og Scholes og Quinton Fortune måtte begge kaste inn håndkleet i første omgang med strekkskader.

Inntektene til Manchester Uniteds veldedighetsoppgjør går til The Manchester United Foundation og DT38 Foundation.