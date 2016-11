Steven Gerrard legger opp

Den tidligere Liverpool- og England-kapteinen Steven Gerrard (36) har lagt opp. Det opplyser han selv torsdag.

– I kjølvannet av spekulasjoner i media angående min framtid, kan jeg bekrefte at jeg legger opp.

Slik innleder Steven Gerrard pressemeldingen om sitt karrierepunktum torsdag.

– Jeg har hatt en utrolig karriere, og jeg er takknemlig for hvert eneste øyeblikk fra tiden min med Liverpool, England og LA Galaxy, sier Gerrard selv om avskjeden med et langt fotballiv.

Istanbul det største øyeblikket

Allerede i januar meldte Steven Gerrard at 2016 kunne bli hans siste år som aktiv fotballspiller, samtidig som han innrømte å ha hatt samtaler med Liverpool om en retur til klubben. Da i en annen rolle.

– Jeg er stolt over å ha spilt over 700 kamper for Liverpool, mange av dem som kaptein, og for å ha spilt en rolle i å hjelpe klubben med å ta store titler til Anfield - den størst av dem den berømte kvelden i Istanbul, sier mannen som debuterte for klubben i 1998, før han ble kaptein som 23-åring i 2003.

To år senere var han med på den historiske kvelden i Istanbul.

Gerrard fikk aldri med seg Premier League-tittelen, men var sentral da Merseyside-klubben nesten vant tittelen våren 2014.

Når han tretten år etter sin største triumf legger opp er det kun ti spillere med flere Premier League-kamper enn Steven Gerrard.

Kun David Beckham, Peter Shilton og Wayne Rooney har representert «Three Lions» flere ganger.

DET STØRSTE: Steven Gerrard løfter trofeet i det han beskriver som sitt største øyeblikk for Liverpool. Flankert av John Arne Riise (t.h) med armene i været, etter først å ha kommet tilbake fra 3-0 mot AC Milan, før deretter å slå italienerne i straffekonkurransen. Foto: Thomas Kienzle , AP

Spekuleres i fremtiden

Etter å ha forlatt LA Galaxy har ryktebørsen gått varm med Gerrard-rykter. Managerjobben i MK Dons ble nevnt, det samme har en retur til Liverpool-systemet.

– Jeg gleder meg over framtiden, og føler jeg fremdeles har mye å bidra med i fotballen, uansett på hva slags måte det blir. Jeg vil bruke tid nå til å vurdere flere muligheter, og vil snakrt komme med en uttalelse om hva som blir mitt neste steg i karrieren.

36-åringen spilte 710 kamper for Liverpool, før han avsluttet karrieren i den amerikanske MLS-klubben LA Galaxy.

– Som tenåring fikk jeg oppfylt barndomsdrømmen min ved å ta på meg den berømte røde drakten til Liverpool. Da jeg fikk debuten min mot Blackburn i november 1998 kunn jeg ikke drømme om hva som ville komme de neste 18 årene. Jeg føler meg heldig som har opplevd så mange flotte øyeblikk gjennom karrieren.

– Jeg har også hatt æren av å være kaptein for landet mitt. Jeg vil se tilbake med stolthet på alle de gangene jeg har iført meg landslagsdrakten.

