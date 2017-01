Mourinho krever mer av fansen til storoppgjøret mot Liverpool

Manchester United manager Jose Mourinho er klar i sin tale. På søndag forventer han trykk både fra spillere og publikum når Liverpool kommer på besøk.

Manchester United sikret seg et godt utgangspunkt før returoppgjøret i Ligacupen da de slo Hull 2-0 på Old Trafford. Likevel er ikke Mourinho helt fornøyd. Søndag gjester Liverpool «Drømmenes Teater» og portugiseren inviterer fansen til å «spille» kampen sammen med dem.

– Dette er en spesiell kamp for oss. Når vi spiller entusiastisk fotball med høy intensitet merker vi støtten fra supporterne. Men når vi ikke spiller på vårt beste er det forståelig at intensiteten på tribunen ikke er like stor. Men fansen vår er fantastisk. Alle gleder seg til søndagens kamp, så la oss stå sammen på søndag, sier Mourinho i et intervju med BBC.

– Det blir noe helt annet

Stig Ersvær i United.no forventer at Old Trafford viser seg fra sin beste side på søndag.

– En midtukekamp i Ligacupen mot Hull kan ikke sammenlignes med et Premier League-oppgjør mot Liverpool.

Ersvær har fulgt United tett i en årrekke og vet hva slike oppgjør betyr for supporterne.

– Jeg forventer at United fortsetter fremgangen de har vist og spiller like god fotball slik de har gjort i det siste. Men en ting skal være klart. Det spilles ikke om trofeer på søndag, men en trepoenger som blir viktig hvis vi skal holde følge med topp fire lagene.

Går for seieren

Formann i Liverpool.no, Pål Chr. Møller, gleder seg til søndagen og er optimistisk på tross av Manchester Uniteds stigende formkurve.

– Kampen på Anfield var et stort antiklimaks med et United som gikk for uavgjort. Nå er United i kjempeform og jeg tror de vil gå for seieren, sier Møller og legger til:

– Det vil skape rom og sjanser for Liverpool som har gjort det best blant topplagene i storoppgjørene.

MÅLLØST: Det ble poengdeling da Liverpool tok imot Manchester United på Anfield i fjor høst. Her er Zlatan Ibrahimovic i duell med Nathaniel Clyne. (AP Photo/Dave Thompson) Foto: Dave Thompson , AP

Manchester United har vunnet sine seks siste kamper og Zlatan Ibrahimovic har virkelig funnet formen med sine 13 nettkjenninger. På tross av Sadio Manes fravær som skal spille i Afrikamesterskapet tror Møller på borteseier.

– Liverpool har så langt i år vist at de kan håndtere «superspisser». Både Romelu Lukaku, Harry Kane og Diego Costa har effektivt blitt stoppet. Og når Daniel Sturridge er skadefri og i form er han en av Englands beste spisser, forklarer Møller.

Kampplanen blir avgjørende

TV 2s Premier League-ekspert, Petter Myhre skal kommentere fra Old Trafford med Øyvind Alsaker.

AVGJØRENDE: Petter Myhre mener forberedelsene og managerens taktikk blir avgjørende for kampens utfall. Foto: Frode Hansen Foto: Frode Hansen , VG

– På Anfield ville United kun ødelegge for Liverpool. Senke tempoet og satse på kontringer, og det lykkes de med. Nå derimot er United i en helt annen forfatning. Jeg tror på en underholdende og åpen kamp. Begge lag har klassespillere som kan styre kampen i deres lags favør, mener Myhre.

Men, selv om begge lag har verdensklassespillere, tror Myhre at den manageren som treffer best med kampplanen vil stikke av med seieren.

– I så jevne oppgjør er det utrolig mange faktorer som spiller inn. Spillertabber, dommeravgjørelser, skader og så videre. Jeg tror begge managere går for trepoengeren, selv om Liverpool kan si seg fornøyd med ett.

Dirigentpinnen

Mourinho etterlyser mer energi fra sin 12 mann og Myhre tror Old trafford-publikumet vil levere.

– I slike oppgjør er det alltid godt trykk fra tribunen. Både spillerne og managerne sitter med dirigentpinnen og publikum vil respondere slik laget presterer på banen. United har en fordel som er på hjemmebane, men hvis Liverpool lykkes med sitt og stilner Old Trafford vil det nesten føles som en seier i seg selv.

Myhre tør ikke å gjette resultatet, og understreker hvor jevn kampen vil bli.

– I dette tilfelle må man nesten vente til lagoppstillingen er klar. Da får man første indikasjon på hva slags kampplan manageren har.

Zlatan Ibrahimovic måtte stå over kampen mot Hull grunnet sykdom, men forventes å være klar til søndag.