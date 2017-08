Manchester United-seier i siste test - Tap for Liverpool

Manchester United vant sin siste treningskamp for sommeren mot Sampdoria 2-1. Atletico Madrid ble for sterke for Liverpool etter straffer.

Manager Jose Mourinho og Manchester United er nå ferdig med treningskamper for sommeren. Den siste endte med 2-1 mot italienske Sampdoria. Manchester United tok ledelsen etter en kontring allerede etter ni minutter i irske Dublin.

Henrik Mkhitaryan fikk ett innlegg nærmest skutt på seg. Armeneren klarte likevel å få ballen i mål på Aviva Stadium. Nysigneringen Romelu Lukaku holdt på å doble ledelsen med et fint skudd med sin venstrefot, men forsøket gikk på feil side av stolpen.

STORE FORVETNINGER: Manchester United's belgiske spiss Romelu Lukaku har store forventninger til seg denne sesongen. Her fra duell mot Sampdorias Matias Silvestre i Irland. Foto: Paul Faith , AFP

Dennis Praet utlignet for italienerne etter 63 minutter, før Mata avgjorde treningskampen for Manchester United med sin 2-1-scoring ti minutter før slutt drøyt. Spanjolen plasserte ballen kontant i mål inne i 16-meteren.

Jose Mourinhos gutter var nærmere 3-1 i sluttminuttene, enn Sampdoria var 2-2.

Neste tirsdag er det alvor for Manchester United - da skal det spilles om Supercup-trofeet mot Real Madrid. Neste helg går seriestarten i Premier League hjemme mot West Ham.

Atletico vant på straffer



SPANSK SEIER: Atletico Madrid og Antoine Griezmann slo Liverpool og Roberto Firmino etter straffekonkurranse i München. Foto: Christof Stache , AFP

Roberto Firmino var iskald fra straffemarkedet etter 83 minutter og reddet straffekonkuranse for Liverpool i Audi Cup-finalen mot Atletico Madrid. Laget fra den spanske hovedstaden ledet kampen fra det 33. minutt da Keidi Bare satte en retur i mål mot Merseyside-laget.

Med 1-1 etter 90 minutter gikk kampen til straffer. Spanjolene slo engelskmennene 5-4 på straffekonkuransen.

Fernando Torres, Antonie Griezmann, Gabi, Nicolás Gaitán og Filipe Luis var alle trygge for Atletico Madrid.

Roberto Firmino, Davide Origi, Ryan Kent og Marko Grujić scoret for Liverpool, mens kaptein Jordan Hendersons forsøk ble reddet av Miguel Ángel Moya.

Napoli slo Bayern München 2-0 i kampen om tredjeplassen.

Jürgen Klopps menn har en viktig måned foran seg. Til helgen er det sommerens siste treningskamp mot Atletico Bilbao. Deretter venter ligaåpning borte mot Watford. Alt i tredje kamp kommer storoppgjøret mot Arsenal 27. august. Liverpool skal også ut i play off til Champions League i to kamper.