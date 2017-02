Liverpools storstue ble Manés lekestue - parkerte Tottenham i toppkampen

(Liverpool - Tottenham 2-0) Liverpool-fansen har savnet Sadio Mané. I dag brukte han 138 sekunder på å vise hvorfor.

Etter at Arsenal tok alle poengene mot Hull og Manchester United høvlet over Watford, lå alt presset på Liverpool når Tottenham tok turen til Anfield. Kampen om de fire Champions League-plassene blir fryktelig jevn, og når rivalene vinner må man levere varene selv. 2017 har nemlig vært et marerittaktig år for Liverpool. De har bare vunnet én kamp siden det nye året meldte sin ankomst - før i dag.

På bare 138 sekunder gjorde Sadio Mané Anfield til sin egen lekestue.

Liverpool-fansen savnet senegaleseren da han var i Gabon for å spille i Afrikamesterskapet, og selv om han ikke fikk vist seg fra sin beste side mot hverken Chelsea eller Hull, viste han lørdag kveld hele Anfield hva de har manglet.

Etter en strålende gjennombruddspasning fra Georginio Wijnaldum satte hurtigtoget Mané fart, parkerte Ben Davies og alene med Hugo Lloris gjorde han ingen feil, og sendte hjemmelaget i føringen. Bare et par minutter var han frempå igjen. Senegaleseren snappet ballen fra Eric Dier, Firmino overtok ballen og kom til avslutning. Lloris hengte med på notene og reddet, men returen banket Mané med i nettaket.

To magiske minutter for Liverpool - og to magiske minutter for Mané.

Liverpool fortsatte å kjøre kampen, og hadde det ikke vært for en god Lloris i Tottenham-buret kunne det stått både 4- og 5-0 til pause, men lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0.

Mens den første omgangen handlet mer eller mindre utelukkende om Liverpool, ble det mer en transportetappe etter hvilen. Tottenham hadde lite å by på, Liverpool så aldri truet ut, og kontrollerte inn alle tre poengene.

Liverpool tok dermed 4. plassen fra Manchester City, som har én kamp mindre spilt. Manchester United må finne seg i å innta 6. plass igjen, da de bare fikk låne en høyere tabellplassering i noen timer.

Tottenham beholder 2. plassen, men har mistet luken de hadde til London-rival Arsenal. Manchester City kan klatre forbi Liverpool igjen dersom de seirer mot Bournemouth og Joshua King mandag kveld. Den kampen kan du følge her.

Best mot de beste

Interntabellen blant topp seks-lagene i Premier League, kommer Liverpool best ut, sammen med Chelsea.

1.Liverpool 8 4 4 0 12-7 - 16 – snitt 2 poeng

2. Chelsea 6 4 0 2 13-8 - 12 – snitt 2 poeng

3. Manchester City 6 2 1 3 7-10 - 6 – snitt 1 poeng

4. Tottenham 8 2 3 3 9-9 - 8 – snitt 1 poeng

5. Manchester United 6 1 3 2 4-8 - 6 – snitt 1 poeng

6. Arsenal 6 1 2 3 10-11 - 5 – snitt 0,8 poeng

Chelsea har riktignok to kamper mindre spilt. Slik har Liverpool gjort det mot de rivaliserende topp seks-lagene denne sesongen;

Arsenal (b) 4-3

Tottenham (b) 1-1

Chelsea (b) 2-1

Manchester United (h) 0-0

Manchester City (h) 1-0

Manchester United (b) 1-1

Chelsea (h) 1-1

Tottenham (h) 2-0

Liverpool har med andre ord enda til gode å tape mot noen av topplagene rundt dem.

