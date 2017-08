Liverpools nye gullfot bruker Gerrard som mentor

Trent Alexander-Arnold (18) har vært i Liverpool siden han var seks år. Karrieren hans er på vei til å bli en solskinnshistorie.

– Selvsagt er det en del av en drøm å få europeisk debut for gutteklubben din. Å få markere det med et mål i tillegg var veldig spesielt for meg, sier Alexander-Arnold til BT Sport.

Med et utsøkt frispark i sin første Europa-kamp var 18-åringen med å sikre et godt utgangspunkt for Jürgen Klopp og Liverpool i 2-1-seieren borte mot Hoffenheim i Champions League-kvaliken.

– Det er fantastisk at han går fram der når Philippe Coutinho er ute og han får muligheten. Det sier litt om hvor mye Klopp tror på han. Han har en bra fot og en vanvittig fart, sier Øyvind Alsaker, Premier League-kommentator for TV 2, til VG.

– Ikke tilfeldig



Ifølge kaptein Jordan Henderson var det ikke tilfeldig.

– Frisparket er ingen tilfeldighet. Han har gjort det hver dag på trening den siste tiden. Han var enestående sist sesong og han har tatt et nytt steg i oppkjøringen. Han har vært strålende, sier Henderson til BT Sport.

JIPPI: Trent Alexander Arnold prikket inn et nydelig frispark for Liverpool i sin første Europa-kamp. Han har vært i klubben siden han var 6 år gammel. Foto: Michael Probst , AP

Med det ble han den første til å score på frispark for Liverpool i Europa siden Steven Gerrard i 2014.

Akkurat Gerrard er hans store forbilde, og hans store mål er å bli kaptein for Liverpool fortalte han til Telegraph i våres.

– Han var mitt idol. Å se han bære kapteinsbindet uke inn og uke ut. Jeg ønsket alltid å være han, så å bære bindet ville betydd mye for meg, sa Alexander-Arnold.

Ros og ris av Klopp



Det må også tas med at han var feilplassert like før slutt og Mark Uth banket inn 2-1-målet som gir håp for tyskerne til motsatt oppgjør.

– Gutten er bare 18 år og sånn skjer, men han må utvikle forsvarsspillet sitt. Det er god læring for han, sa Klopp til Viasat.

Videre roste Klopp farten og foten til Alexander-Arnold.

– Det er et godt bilde på hvor han står i dag. Han er veldig spennende offensivt. Han har et potensial der som er mye større enn Justin Clyne sitt, men han har 18 år og uferdig. Det ser vi for han ligger ofte på feil side og sliter med posisjoneringen. Han er et stort talent som må lære seg en tydelig rolle, mener Alsaker.

Gerrard som mentor



At en lokal unggutt er på full fart fremover, varmer nok fansen. Gerrard selv skrev om Alexander Arnold i sin biografi «Min historie» som kom ut i fjor høst.

– Trent har en strålende mulighet til få det til på toppnivå. Han er ganske spinkel, men virker å ha alle egenskapene du trenger. Akkurat som jeg prøvde å være John Barnes og Steve McMahon, vokste han opp og latet som han var meg mens han spilte i parkene, skrev Gerrard.

Høyrebacken har gått steg for steg gjennom klubben som kaptein for både U16- og U18-laget blant annet. Alexander-Arnold har diskutert utviklingen sin med Gerrard - som i dag jobber som akademitrener i klubben.

– Steven har vært ordentlig hjelpsom. Han sa til meg at han alltid vært der for meg og hvis jeg noen gang lurte på noe, kunne jeg spørre han siden han har vært i min posisjon. Det hjelper veldig å ha han som mentor, har unggutten sagt om Gerrard til Telegraph.

– Mye å si



I flere intervjuer har han fortalt om hvordan han samlet autografer fra stjernene mens han vokste opp.

– I dagens pengekarusell betyr disse lokale guttene mye. De må passes på. Det er ingenting som gleder fansen mer enn å se unge spillere fra eget akademi. Det er det suverent beste for fansen. De egne kreftene har mye å si for identiteten og lojaliteten utenfor bare fotballen. Sånne størrelser er litt på vikende front i dagens store industri, sier Alsaker.

Jamie Carragher, tidligere stopperkjempe for klubben, la tirsdag kveld ut et bilde som viser Alexander-Arnold som ballgutt.

Etter en god kamp mot Manchester United i vinter blant annet, ble han belønnet med ny kontrakt ut 2022.