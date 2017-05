Liverpools Champions League-drøm lever videre etter målfest

(West Ham – Liverpool 0–4) Med Philippe Coutinho (24) i regissørstolen feide Liverpool West Ham av gresset.

Liverpool-manager Jürgen Klopp var før denne sesongen ivrig etter å slå tilbake etter to års Europa-tørke, og aller helst ville han ta klubben tilbake til Champions League.

Skal han greie det, må Liverpool holde to av Manchester United, Manchester City og Arsenal bak seg.

Den notoriske topp fire-klubben Arsenal la ekstra press på konkurrentene da de lørdag klatret opp på 69 poeng etter å ha knust Stoke.

KAMPEN OM 3. OG 4.-plassene - 3. plass gir plass i gruppespillet i Champions League 2017/2018.

- 4. plassen i Premier League må spille play off for å nå gruppespillet i Champions League.

- 5. plassen gir plass i gruppespillet i Europa League. 3. plass - Liverpool - 73 poeng:

- Middlesbrough (h)

Maksimalt: 76 poeng

4. plass - Manchester City - 72 poeng:

- West Bromwich (h)

- Watford (b)

Maksimalt: 78 poeng



5. plass - Arsenal - 69 poeng

- Sunderland (h)

- Everton (h)

Maksimalt: 75 poeng

6. plass - Manchester United - 65 poeng :

- Tottenham (b)

- Southampton (b)

- Crystal Palace (h)

Maksimalt: 74 poeng

Det presset prellet av Daniel Sturridge (27), Philippe Coutinho (24) og Divock Origi (22), som sikret Liverpool tre ekstremt viktige poeng i kampen om topp fire-plassene.

Kjemper om millioner - og stjerner

Snaue ti minutter ut i kampen kunne midtstopper Joel Matip fått muligheten til å sende Liverpool litt nærmere Champions League, men headingen spratt via tverrliggeren og ut.

– Det er centimetere som kan bety millioner, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Millioner og muligheten til hente de spillerne de ønsker i sommer.

Før kampen innrømmet Klopp at Champions League eller ikke Champions League har noe å si for spillerne de potensielt ønsker å signere.

– Spillerne vi snakker om er gode spillere som også har tilbud fra andre klubber. Kanskje de klubbene spiller i Champions League, sa han ifølge BBC.

Sturridge takket for tilliten

Skadeforflulgte Daniel Sturridge hadde kun scoret to seriemål denne sesongen før søndagens kamp, men viste seg tilliten verdig i Roberto Firminos skadefravær.

Med en utrolig gjennombruddspasning satte Philippe Coutinho to West Ham-ledd ut av spill og stakk Sturridge helt fri i bakrom.

Spissen takket og bukket da han iskaldt dro seg seg forbi Adrián, før han trillet ballen i det åpne målet og sendte laget i ledelsen etter 35 minutter.

– Det er målet som kan bety alt for Liverpool, utbrøt Wikestad.

Etter 57 minutter sendte brasilianske Coutinho Liverpool-supporterne enda et steg nærmere eufori da han tok av seg servitørantrekket og driblet av to motspillere, før han iskaldt sendte ballen ned i Adriáns høyre hjørne til 2-0 for gjestene.

STO FREM: Daniel Sturridge (til venstre) har kun scoret tre seriemål denne sesongen. Det tredje kom da Liverpool trengte det som mest mot West Ham. Foto: John Sibley , Reuters

West Ham raste etter 0-3

Kun få minutter senere banket Coutinho inn 0-3 i London, men hjemmefansens forbannede rop overdøvde de tilreisendes jubel.

Rett før målet ble Winston Reid liggende i Liverpools felt etter å ha fått en hånd i hodet. Hjemmelagets spillere ville ha stopp i spillet, men Liverpool satte istedet fart fremover og kontret inn 0-3.

14 minutter før slutt ville også Divock Origi (22) være med på festen. På mottakersiden av en sleivete pasning gjorde han ingen feil, og trillet inn 0-4.

Dermed kan Klopp senke skuldrene for nå og konstatere at Champions League-drømmen lever videre.