Liverpool utelukker Coutinho-salg: – Alfa og omega å beholde ham

Liverpool skriver på sin hjemmeside at ingen bud på deres brasilianske midtbanejuvel vil bli vurdert.

Philippe Coutinho har blitt sterkt koblet til Barcelona. Etter at Neymars overgang fra Barcelona til PSG ble bekreftet, har ryktene skutt ytterligere fart.

Nå går imidlertid Liverpool ut og avfeier muligheten for at Coutinho forlater Liverpool.

– Klubbens definitive standpunkt er at ingen bud på Philippe vil bli vurdert og han vil forbli et medlem av Liverpool FC når sommervinduet stenger, skriver klubben på sine hjemmesider.

Det er eiergruppen Fenway Sports Group (FSG) som står bak pressemeldingen.

– Sender et signal



TV 2s kommentator Øyvind Alsaker forbereder seg til den kommende Premier League-sesongen som sparkes i gang fredag kveld, og i timene før seriestart roser han Liverpools avgjørelse om å gå ut med en pressemelding.

– Det er alfa og omega for Liverpool å beholde Coutinho. De solgte Luis Suárez da han var på topp, og de solgte Raheem Sterling da han begynte å se ut som en bra spiller. Hvis de fortsetter å slippe de største offensive stjernene, kan ikke de kjempe om titler, så å gå ut slik er både fornuftig og riktig, synes jeg. Det er et signal om at klubben mener alvor, sier han til VG.

Alsaker omtaler Barcelona som en klubb som kan «gjøre som de vil», og tror ikke den spanske giganten blir avskrekket av Liverpools pressemelding.

– Det er to klubber i verden som kan gjøre som de vil: Real Madrid og Barcelona. De to er i særklasse, og det er liksom «toppen» å få spille der. Barcelona er en klubb som ofte får det som de vil, men man skal huske på at Coutinho er Liverpools viktigste spiller, og det virker som han har et sterkt forhold til Liverpool som klubb.

Coutinho-ryktene har preget sommerens overgangsvindu, på samme måte som ryktene rundt Arsenals Alexis Sánchez har gjort det. Det er svært uheldig for en klubb som serieåpner lørdag klokken 13.45, og derfor mener Alsaker denne pressemeldingen kommer på riktig tidspunkt.

– Fansen har begynt å frykte et Coutinho-salg, og å legge denne saken død er utrolig viktig, også for supporternes del. Nå trenger Liverpool ro, forutsigbarhet og tro. Det legger grunnlaget for suksess.

Det er ingen hemmelighet at Barcelona har mye penger etter Neymars monsterovergang, men Alsaker tror ikke det er noe Klopp & co. prøver å utnytte.

– Jeg tviler på at dette er et spill for galleriet. Jeg tror ikke dette er et grep for å presse opp prisen, og jeg tror heller ikke Coutinho på noen måte vil forsøke å presse seg ut av klubben. Det er de ikke i en posisjon til å gjøre. Det er helt andre ting som står i fokus for øyeblikket. Liverpool tjener absolutt ingenting på å prøve å presse opp prisen, og det ville vært en forferdelig ting å gjøre mot supporterne.

