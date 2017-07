Liverpool-stjernene scoret tre på vaklende Jarstein

(Hertha Berlin - Liverpool 0-3) De norske Hertha Berlin-gutta fikk det tøft mot et Liverpool som for alvor er i ferd med å finne formen.

Både Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred har heltestatus i Berlin, men lørdag var det ikke godt å være norsk i Tyskland.

For da Liverpool besøkte den tyske hovedstaden, ble Skjelbred overkjørt på midtbanen, mens Jarstein måtte plukke tre baller ut av nettet bak seg.

Det ble dermed en riktig så trivelig Tyskland-retur for Liverpools manager Jürgen Klopp, og det ble nok ikke mindre trivelig av at Sadio Mané gjorde sin retur etter skademarerittet.

Kaptein Coutinho



Han havnet riktignok ikke på scoringslisten, men gjorde sine saker bra på Olympiastadion, og noterte seg for en målgivende pasning. Lynvingen har vært skadet siden april, og det viktigste for Klopp var nok at senegaleseren kom seg helskinnet gjennom oppgjøret mot Hertha.

FRALØPT: Per Ciljan Skjelbred (bakgrunnen til venstre) hadde en tung dag på jobben mot Emre Can og Georginio Wijnaldum (bakgrunnen). Foto: Soeren Stache , AP

Det var aldri tvil om hvem som skulle stikke av med seieren i lørdagens treningskamp. Dominic Solanke sendte Merseyside-klubben i føringen etter kvarteret spilt. Et vakkert innlegg av Adam Lallana endte på nysignerte Solankes pannebrask, som headet ballen i en pen bue over en noe feilplassert Jarstein.

Drøye 20 minutter senere doblet Georginio Wijnaldum ledelsen, før rekordkjøpet Mohamed Salah på vakkert vis, fastsatte resultatet til 0-3.

Da var det ballvirtuosoen Philippe Coutinho som sto bak scoringen. Én perfekt vektet pasning over Hertha-forsvaret, fant Salah, som på elegant vis lobbet ballen over en utrusende nordmann i Hertha-buret.



Det var ikke enkelt å være Jarstein mot Liverpool. Det var det heller ikke mot RB Leipzig forrige sesong! Se den uheldige situasjonen under. Saken fortsetter under videovinduet.



Denne sommeren har Coutinho vært kraftig linket til Barcelona, og Klopp har lenge vært klar på at det er uaktuelt å selge mannen som bærer draktnummer ti for de rødkledde. I dag gjorde han det enda klarere, da Coutinho bærte kapteinsbindet i de 66 minuttene han var på banen.

Skjelbred fikk i likhet med Coutinho 66 minutter på banen, mens Jarstein spilte hele oppgjøret.

Fredag 11. august sparkes Premier League-sesongen i gang, og dagen etter serieåpner Liverpool mot Watford. Klopps menn er for alvor i rute før sesongen: de har nå spilt fem treningskamper, og er ubeseiret i samtlige.

Hertha Berlin serieåpner forøvrig hjemme mot Stuttgart den 19. august.

PS! Tidligere lørdag tok Arsenal imot Benfica i egen storstue til den årlige turneringen Emirates Cup. Etter å ha havnet under, slo Arsene Wengers menn kraftig tilbake, og vant til slutt 5-2. To scoringer fra Theo Walcott, etterfulgt av én scoring fra Olivier Giroud, Alex Iwobi og et selvmål av Lisandro Lopez var mer enn nok for London-klubben.

Franco Cervi og Eduardo Salvio scoret Benficas mål.

I videovinduet under kan du se høydepunktene fra målfesten «The Gunners» gikk seirende ut av.