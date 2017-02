Liverpool-spillerne hadde oppvaskmøte uten Klopp

Mens manager Jürgen Klopp gjorde sine forberedelser til Tottenham-kampen på kontoret, hadde Liverpool-spillerne sitt eget møte i garderoben.

Liverpool slo hardt tilbake mot kritikerne etter den elendige starten på kalenderåret 2017 da de feide Tottenham av banen på lørdag.

To dager før hadde kaptein Jordan Henderson kalt inn til oppvaskmøte i garderoben. Bunnivået var nådd og noe måtte skje. Liverpool sto fremdeles uten seier i Premier League i 2017, og gikk fra å være tittelkandidater til topp fire-kandidater.

Til Daily Mail bekrefter Adam Lallana at Henderson kalte inn til oppvaskmøte.

– I ny og ne skader det ikke å snakke om situasjonen til klubben. Så lenge vi holder oss profesjonelle og det ikke blir personlig, er det ikke farlig å minne hverandre på hva vi må gjøre for å bli bedre, sier han.

Dette var ikke et oppgjør med Klopp, men en mulighet for spillerne til å lufte sine tanker om lagets svake prestasjoner i det siste, opplyses det. Både kapteinen, de eldre og mer rutinerte spillerne, og juniorene skal ha kommet til orde.

Ingen flere unnskyldninger

– Det var et veldig fint og konstruktivt møte. Jeg fikk inntrykk av at alle sammen var innstilt på å snu skuta så fort som mulig. Det var nærmest en «oss mot hele verden»-følelse, og vi ble enige om å slåss for hverandre og å jobbe sokkene av oss for at vi skulle greie å snu dette til Tottenham-kampen, sier Lallana i et intervju med The Guardian.

En knepen 1–0-seier over Plymouth i FA-cupen er den eneste seieren Liverpool noterte seg for i januar. I Premier League ble det tre uavgjort og ett tap. Det har haglet mot Liverpool og særlig mangel på spillerforsterkninger har kommet sterkt i fokus.

– Vi har ingen unnskyldninger for prestasjonene i januar. Det hele handler om at vi må bevise at vi kan prestere mot både de store lagene og de små lagene. Mot Leicester må vi gjøre det minst like bra. Det ville vært en skam om vi ikke fikk samme uttelling mot Leicester, fordi mot Tottenham viste vi hvor gode vi er, sier Lallana.

Hyller Klopp

Georginio Wijnaldum var nest sist på ballen da Sadio Mané åpnet ballet mot Tottenham, og hollenderen er full av lovord om sin tyske trener.

– Det var veldig viktig at Klopp fremdeles trodde på oss, fordi hvis en manager sier det samme som kritikerne dreper det lagmoralen. Det ville fullstendig ødelagt selvtilliten vår. Når man er et lag må man tro på hverandre, man er nærmest en familie og hvis en sier «Du er ikke god nok», eller noen sier seg enig i hva som har blitt sagt i mediene i det siste, det er virkelig ikke bra, sier Wijnaldum til The Guardian og legger til:

– Klopp sa han tror på oss. Jeg tror ikke at han sa det bare for å øke selvtilliten vår, men jeg tror han sa det fordi han virkelig har troen på oss. Det ga oss en god følelse.

Mané fortsatte en manns-showet og la på til 2–0 drøyt tre minutter etter den første scoringen. Etter kampen var det en ydmyk Mané som krediterte hele laget for trepoengeren. Wijnaldum skryter av lynvingen, men understreker at det er blitt for mye fokus på senegaleseren.

– Han er veldig god, men det er blitt for mye fokus på Mané i det siste. Han scoret to mot Tottenham og kom i fokus, men selv når han var i Afrika snakket alle om han. Men forrige uke tapte vi mot Hull med Mané på laget, og jeg syns ikke det blir rettferdig overfor resten av laget og kreditere en spiller for seieren. Han er veldig god, men til syvende og sist handler det om hele laget, avslutter Wijnaldum.

Klopp har gitt spillerne tre dagers hvile etter lørdagens imponerende oppvisning, og på onsdag reiser de på treningstur til La Manga. Siden «The Reds» er slått ut av både FA-cupen og Liga-cupen skal ikke Liverpool i aksjon igjen før 27. februar mot Leicester på King Power Stadium.