Liverpool-profil latterliggjøres på Twitter etter Afrikamesterskapet

Joel Matip vraket Kamerun til fordel for Liverpool. Nå er Kamerun Afrikamestere, mens Liverpool er blant de svakeste i Premier League i kalenderåret 2017.

Tre uavgjort, to tap og 6-9 i målforskjell er Liverpools fasit i Premier League i 2017. Det er den verste starten på et nytt år siden 1954 og nå slår ekspertene full alarm.

Matip, som heller ville spille Premier League med Liverpool, ble ikke spilleklar før til kampen mot Swansea.

Stig Torbjørnsen er talentspeider for Watford og Udinese. Han var nylig i Kamerun og speidet på de aldersbestemte landslagene, og synes hele episoden med Matip og Liverpool er komisk.

– Matip kunne blitt Afrika-mester med Kamerun, men ville heller spille for et Liverpool som ikke har vært dårligere på 60 år. Det var nok ikke sånn han hadde sett for seg at det skulle bli, sier Torbjørnsen.

IKKE GODT MOTTATT: Joel Matips Afrikamesterskap-vraking hadde liten betydning for Kamerun, men Stig Torbjørnsen mener nyheten falt dårlig i smak blant kamerunere.

Han beskriver kamerunere som et stolt folkeslag med sterkt fokus på lagmoral og samhold.

– Kamerun var bunnsolide i forsvar. Jeg tror ikke Matip ville utgjort noe stor forskjell. De vant med et lag uten en eneste stjernespiller, men med et samkjørt lag med stor «L».

Twitter kokte

Dagen etter Liverpools 0-2 tap borte mot Hull, spilte Kamerun finale mot Egypt. Etter å ha havnet under 0-1, snudde Kamerun kampen og vant til slutt 2-1.

Det tok ikke lang tid før det eksploderte på Twitter og det haglet mot Liverpool-kjempen.

Lørdag kommer tabelltoer Tottenham på besøk. Etter den forferdelige starten på 2017 har Liverpool gått fra å være tittelkandidater til topp fire-kandidater. For øyeblikket er «The Reds» på en 5. plass.

Ser man på resultatene fra 2017 isolert sett ligger Liverpool på en 17. plass med tre poeng. Sist gang klubben fra Merseyside startet et kalenderår like svakt var i 1963.