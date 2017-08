Liverpool overkjørte Bayern - Sturridge med kunstmål før skade

Liverpool ser ut til å være i rute 11 dager før seriestart. Mot Bayern München ble det 3-0-seier.

Begge lag stilte med nokså slagkraftige mannskap til treningskampen på Allianz Arena, Bayern Münchens hjemmebane. Engelskmennene skulle vise seg langt mer hvasse enn det tyskerne var.

Mål fra Sadio Mané, Mohammed Salah og Daniel Sturridge sørget for hele 3-0.

– Det var en tøff kamp for oss. Vi trøblet med kontringene deres. Liverpool er veldig skumle på kontringer. De spilte på måten de ville. Det var nøkkelen i kampen. De har raske spillere og vi kontrollerte dem ikke bra i hele tatt. Når vi hadde ballen lot vi de være alene, som var veldig farlig for oss, sier Javi Martinez, Bayern-spiller, i et intervju vist på Viasat.

JUBEL: Alberto Moreno, Sadio Mane og Philippe Coutinho feirer mål for Liverpool mot Bayern München. Foto: Sven Hoppe , AP

Sistnevntes mål var av det vakre slaget. Sturridge kom inn etter 68 minutter og lobbet nydelig inn 3-0 alene med keeper etter 83 minutter. Fire minutter senere måtte ut med skade i regnværet i München.

– Isopor, meldte Viasat-ekspert Morten Langli om Sturridge på Twitter.

Angriperen er kjent for å bli ofte og lett skadet.

Tidlig ledelse



Liverpool tok ledelsen bare syv minutter ut i kampen. Mané kom alene med keeper og satte ballen i mål via hånda til Svein Ulreich etter. Roberto Firmino sto bak forarbeidet. Bayern Münchens nykommer Corentin Tolisso mistet ballen og ble hardt straffet i forkant.

Nysigneringen fra Roma, Mohammed Salah, kunne enkelt heade inn 2-0 etter 34 minutter. Mane klækket fram Alberto Moreno som prøvde seg fra skrå vinkel. Returen fra Ulreich endte på hodet til egypteren som sendte ballen i det tomme buret. Samtidig som Bayern München-sjef Carlo Ancelotti tygde tyggis fortvilet på benken.

I mellomtiden holdt Philippe Coutinho på å sette et frispark i mål fra drøyt 20 minutter, men da var Ulreich med på notene.

Bayerns nye stjerne James Rodriguez var på banen i 62 minutter, uten at han klarte å skape for mye trøbbel. Stopper Mats Hummels holdt på å redusere for vertene etter 82 minutter med en avslutning inne i 16-meteren, men ballen gikk utenfor.

Tung oppkjøring for Bayern



Etter seieren tirsdag venter nå finale i Audi Cup mot Atletico Madrid, som slo Napoli 2-1, for Liverpool. Den spilles alt onsdag kveld.

Til lørdag møter Jürgen Klopps menn Atletico Bilbao - før seriestarten mot Watford er uken etter. Merseyside-klubben skal også ut i Champions League-kvalik 15/16. og 22/23. august. Trekningen skjer fredag.

For Bayerns del har det vært en dårlig oppkjøring til nå. De har tapt fire kamper og kun vunnet en (3-2 mot Chelsea). Totalt har de sluppet inn 14 mål mot Liverpool, AC Milan, Arsenal, Chelsea og Inter.