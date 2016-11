Liverpool-målvakt: - Faren min ville at jeg skulle bli motocross-sjåfør

Faren til Loris Karius (23) er lidenskapelig opptatt av motorsport, men tilfeldigheter gjorde at sønnen ble fotballkeeper. Det likte faren dårlig.

Det er i et intervju med fotballnettsiden Goal at den tyske målvakten forteller om hvilke planer faren Harald hadde for ham.

– Faren min ville at jeg skulle bli motocross-sjåfør, slik som ham. Jeg prøvde det, og da jeg var fem år fikk jeg min egen sykkel, forteller han.

Et familiebesøk skulle vise seg å bli avgjørende for idrettsfremtiden til Biberach-gutten.

– Bestefaren min tok meg med på en lokalkamp, og han ba meg bli med for å prøve. Jeg likte det fra første stund, og det fikk meg til å fortelle faren min at jeg ville bytte idrett. Han ble ikke glad for det, men moren min likte valget, for da slapp hun å være bekymret, forteller han.

Spilte spiss

Han startet imidlertid ikke karrieren bakerst på banen; 23-åringen begynte nemlig fotballivet som spiss.

– Jeg startet foran på banen, men så ble keeperen vår skadet, og jeg ønsket å prøve meg i mål. Vi spilte en turnering med meg i mål, der vi gjorde det bra. Da jeg ønsket å bytte tilbake til spissplassen, fikk jeg beskjed av treneren om at jeg var for god i mål til å fortsette å spille ute, forteller han.

Siden har han fortsatt som bakerste mann, og etter et junioropphold i Manchester City, samt fire stabile sesonger i Mainz 05, ble tyskeren hentet av landsmann Jürgen Klopp til Liverpool.

– Da jeg snakket med ham, fortalte han at han hadde fulgt med på meg i en lengre periode. Han mente at jeg hadde alle kvalitetene som skal til for å lykkes, forteller han.

Var rusten



Men starten var ikke bare en dans på roser for ham: Han brakk nemlig hånden like før seriestart, og det kostet ham flere uker på sidelinjen.

Og da han kom tilbake i spill, virket han rusten.

– Jeg var desperat etter å komme tilbake og gjøre det bra etter skaden, og jeg viste heller ikke hvilken posisjon jeg hadde da jeg kom tilbake. Derfor så jeg nok litt «shaky» ut for folk utenfra, sier Karius, som har fått gode skussmål fra Klopp.

– Han fortalte meg at han var fornøyd med det jeg hadde prestert under landslagspausen. Han vil at jeg skal få tilbake attityden min, for jeg hadde skikkelig høyt selvtillit før jeg ble skadet, forteller han.