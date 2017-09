Liverpool-krisen: – Dette er Klopp i et nøtteskall

Viasat-ekspert Jan Åge Fjørtoft gir Jürgen Klopp mye av skylden for Liverpools forsvarsproblemer.

– Jeg blir dårlig av måten vi forsvarer oss på, veldig dårlig. Det er ordentlig tøft, sa Klopp på pressekonferansen sent tirsdag kveld.

Hele sesongen har supportere og eksperter kritistert Liverpools forsvarsspill. Da Leicester slo ut Merseyside-klubben fra ligacupen tirsdag, kom Shinji Okazaki og Islam Slimani litt vel enkelt til og scoret hvert sitt mål i andre omgang.

– Dette er Klopp i et nøtteskall. Han satser alt på å score flere mål enn motstanderne. Det er vanskelig å finne de beste forsvarsspillerne for det er få av dem i verden, men når du kjøper Alex Oxlade-Chamblerlain må det være mulig å finne bedre forsvarsspillere, sier Viasat-ekspert Jan Åge Fjørtoft.

Han peker på to grunner til at Liverpool sliter bakover.

– Det er en kombinasjon av mangel på evne til å organisere seg, samt at forsvarsspillerne til Liverpool ikke er gode nok sammenlignet med lagene Liverpool ønsker å sammenligne seg med. Totalt er det Klopps ansvar. Ser du på Manchester Uniteds forsvar mann til mann er ikke det noe fantastisk forsvar, men de er mye, mye bedre organisert, forklarer Fjørtoft, og legger til:

– De har heller ingen matchvinner i mål.

Les også: United-fansens penis-sang for refs

FRUSTRERT: Jürgen Klopp var ikke fornøyd med kampen mot Leicester City tirsdag. Foto: Lindsey Parnaby , AFP

Trener på dødballer imot hele tiden



Dødballer er blitt en skikkelig hemsko for Liverpool denne sesongen. Og tyskeren legger ikke skjul på at de sliter.

– Vi trener på dødballer i mot hele tiden. Alle kan se for seg at vi vet hvordan vi skal forsvare oss mot disse, men åpenbart gjør vi ikke det. Det handler ikke bare om å vite hvordan vi skal forsvare oss, men også gjøre det. Det er vanskelig, sier Klopp.

Rooney snakker ut om fyllekjøringen: – Utilgivelig

Med cup-exiten er ett tittelhåp ute for Liverpool allerede - tross for at de styrte kampen mot seriemesterne fra 2016.

– Vi var mye bedre i første omgang, men vi scoret ikke mål. Sånn er fotball noen ganger. Vi var uheldig i noen situasjoner, og kanskje ikke nok kliniske i andre. Men så lenge vi slipper inn mål som i dag, blir det veldig vanskelig, sier den tyske manageren.

Stor analyse: Dette bør Liverpool gjøre (VG+)

Klopps mørke tall



På de siste fire kampene har Liverpool sluppet inn ti mål og kun scoret tre. Lørdag venter mulighet for revansje i Premier League borte mot Leicester igjen. På Klopps 73 Premier League-kamper har laget måtte plukke ut 91 baller av eget nett.

På sine 238 kamper i Bundesliga over syv sesonger med Borussia Dortmund slapp Klopps lag inn 248 mål.

Arsene Wenger (Arsenal), Jose Mourinho (Man. United nå og Chelsea før), Antonio Conte (Chelsea) og Pep Guardiola (Man. City) har alle under ett mål imot i snitt i sin historie. Tottenhams Mauricio Pochettino står med 183 baklengs på 173 matcher.

Den eneste forsvarsspilleren Liverpool signerte i sommervinduet var venstrebacken Andrew Robertson fra Hull. Laget har sluppet inn ni mål på de første fem kampene i Premier League.

Les også: Odd varsler nye grep: Vurderer å hente talentspeider

Lavere seiersprosent enn Moyes



Klopp har nå en seiersprosent på 48,94 i Liverpool siden han tok over høsten 2015, sammenlignet med 56,29 i Borussia Dortmund.

Brendan Rodgers (2012-2015) seiersprosent var på 50,30. Rafael Benitez hadde i sin tid (2004-2010) 55,53 i seiersprosent. Rodgers' forgjener, Kenny Daglish (2011-2012) vant 47,30 prosent av sine kamper.

David Moyes, som ble skjelt ut i Manchester United, vant 52,94 prosent av sine kamper i løpet av de to drøye sesongene på Old Trafford.