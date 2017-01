Jamie Carragher er ikke nådig i sin beskrivelse av Daniel Sturridge etter nok en målløs opptreden av spissen.

Returoppgjøret i ligacupen mellom Liverpool og Southampton endte som det gjorde på St. Mary's Stadium. 1-0 til sørkystklubben og Liverpools drøm om finalespill ble knust i tusen biter.

Både Sturridge, Emre Can og Roberto Firmino hadde sine sjanser, men særlig Sturridge og hans sjansesløseri får gjennomgå av Carragher i Sky Sports-studioet etter kampen.

– Sturridge har ikke noe å tilby Klopps spillestil annet enn hans avslutningsferdigheter. Når han da ikke tar vare på de målsjansene han får, er det som om Liverpool spiller med ti mann, sier Carragher og legger til:

– Han hadde en virkelig svak kamp.

Tomrom

Sturridge har fått lite spilletid under Klopp denne sesongen. Tyskeren foretrekker Philippe Coutinho, Roberto Firmino og Sadio Mane på topp. Med Mane ute med spill i Afrika-mesterskapet har Klopp slitt med å fylle tomrommet.

Mandag var første gang siden 2012 at Liverpool har tapt to hjemmekamper på rad, og selv om gårsdagens resultat kanskje ikke gjenspeiler kampbildet var det ikke ufortjent at Southampton gikk videre.

– Jeg sitter ikke med inntrykket av at Liverpool greide å presse Southampton så voldsomt, hverken på St. Mary eller Anfield. Særlig på Anfield virket Southampton mye farligere enn Liverpool, forklarer Carragher.

Ingen kjemi

Kenneth Fredheim kommenterte begge semifinale-kampene og er langt ifra imponert over det Sturridge har levert.

– Særlig på St. Mary var han totalt anonym. Han fikk ikke til noe som helst. I det minste var han mer bevegelig på Anfield og kommer til to målsjanser, men det sier vel litt når Ian Rush rister på hodet etter den ene bommen.

Slik situasjonen er nå tror ikke Fredheim at Sturridge er rett mann til å lede Liverpool-angrepet.

– Det er ikke noe kjemi mellom Sturridge, Coutinho og Firmino. Prestasjonene til Sturridge holder ikke mål. Men Liverpool har ikke akkurat så mange alternativer å velge mellom, så jeg tror han blir værende til Liverpool eventuelt finner en bedre erstatter.

Sturridge har gjort seks mål på ti kamper for Liverpool denne sesongen. Fredheim syns Carraghers beskrivelse av Liverpool-spissen er litt i overkant hard.

– Men jobben hans er jo å score mål. Særlig når man tenker på ligaen. Da trenger man en Costa, en Zlatan, en Sanchez. En spiller som kan levere 20-25 mål, avslutter Fredheim.