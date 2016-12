Klopp: - Vi har de beste engelske spillerne

Da Liverpool-manager Jürgen Klopp (49) fikk spørsmål om han mener Adam Lallana (28) er Premier Leagues beste spiller, svarte han med å skryte av kollektivet.

Liverpool reiste seg etter to strake poengtap (3-4-tap for Bournemouth og uavgjort mot West Ham) og slo sjanseløse Middlesbrough 3-0 på bortebane onsdag kveld.

Adam Lallana, som bidro med ti målpoeng sist sesong, fordelt på fire scoringer og seks målgivende pasninger, står allerede oppført med seks scoringer og like mange målgivende pasninger.

Etter onsdagens seier ble Liverpool-manager Jürgen Klopp spurt om hvor høyt han setter indreløperen blant de engelske spillerne i Premier League.

– I mitt hode, tenker jeg at vi har de beste engelske spillerne, og jeg er veldig fornøyd med dem, svarte han med et stort smil.

Spillere som Daniel Sturridge (skadet), Jordan Henderson, Nathaniel Clyne og Adam Lallana figurerer jevnlig i den engelske landslagstroppen. James Milner ga seg på landslaget i august.

Men den tidligere Borussia Dortmund-treneren ønsket også å skryte litt av 28-åringen, ikke bare av kollektivet.

– Vi er glade for at han er frisk og kan prestere på denne måten, for det er bra, la han til.

Da onsdagens kamp var i ferd med å ebbe ut, måtte Klopp bytte ut spissen Divock Origi - som lå nede.

Nå bekrefter manageren at den belgiske spilleren ikke er skadet.

– Vi ønsket egentlig å bytte ut Sadio Mané, men Divock lå på bakken. Han er ikke skadet, men hadde fått en smell, og han hadde litt vondt, avdramatiserer han.

Dermed tyder det meste på at Liverpool kan stille uforandret til mandagens byderby mot Everton.