Klopp gjorde ti endringer på laget - angrer ikke på laguttaket

(Liverpool - Plymouth 0-0) Et rekordungt Liverpool-mannskap klarte ikke å bryte ned Plymouth - som til daglig holder til i League Two.

Liverpool stilte et rekordungt mannskap mot Plymouth i FA-cupens tredje runde. Og det kan manager Jürgen Klopp angre på, for nå må klubben spille enda en kamp mot grønntrøyene.

– Det var ikke dette resultatet vi ønsket, men det er ikke frustrerende. Vi startet bra, og vi gjorde det vi skulle gjøre. Men vi mistet tålmodigheten for tidlig, og vi fant ikke åpningene. Vi kunne ha vunnet, men sånn ble det, sier Klopp til BT Sport.

Klopp gjorde ti endringer fra laget som startet mot Sunderland mandag. Men tyskeren angret ikke på laguttaket.

– Som manager må man ta slike avgjørelser. Jeg angrer ikke på valget. Dere kan kritisere meg, men jeg må ta disse avgjørelsene, forteller han til BT Sport.

Liverpool vant cornerstatistikken 18-0. Og de vant skuddstatistikken hele 28-4.

Hjemmelaget slet med å skape muligheter fra start - selv om de stort sett hadde ballen i laget.

Divock Origi fikk en scoring annullert etter 21 minutter. Belgieren brukte armene litt vel mye i duell med Gary Miller, før han satte ballen nede i det lengste hjørnet fra om lag seks meter.

17 år gamle Benjamin Woodburn var hele tiden på farten, og han viste frem gode, tekniske ferdigheter, men ballen ville ikke inn for den unge waliseren.

Like etter slo Emre Can en strøken pasning inn bak Plymouth-forsvaret, men høyreback Trent-Alexander Arnolds innlegg ble brutt av en rask og offensiv Luke McCormick i gjestenes bur.

Miller holdt på å sette ballen i eget mål etter 33 minutter. Høyrebacken hadde ikke orientert seg, og han headet ballen kun centimetere utenfor stolpen.

Liverpool hadde ballen i 80,3 prosent av tiden før hvilen, men uten å skape all verden.

Bare nesten

Woodburn, som var frisk fra første spark på ballen, fant pannebrasken til Sheyi Ojo etter 53 minutter. Liverpools nummer 54 headet, men han traff kun en motspiller fra kloss hold.

Daniel Sturridge kom inn for en svak Emre Can etter 62 minutter, og den engelske måltyven brukte kun to minutter på å presentere seg. Han fikk ballen på 20 meter, dro seg fri og skjøt - men ballen gikk like til side for McCormicks venstre stolpe.

Innbytter Craig Tanner parkerte Joe Gomez ute ved sidelinjen, dro seg inn og fintet vekk Lucas Leiva. Men skuddforsøket holdt ikke samme klasse.

Etter 75 minutter satte manager Jürgen Klopp inn superstjernene Roberto Firmino og Adam Lallana. Ut gikk Ovie Ejaria og Benjamin Woodburn.

Da klokken hadde passert 80 minutter, ruvet Sturridge høyest i feltet, men ballen endte opp på oversiden av nettet.

Noen minutter senere klinte Sturridge til fra høyresiden, men forsøket gikk i nettveggen.

Dermed endte det målløst på Anfield.

Liverpool skal spille semifinale mot Southampton onsdag i ligacupen, og søndag venter Manchester United på Old Trafford.