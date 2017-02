Klopp fryktet leppeleser – avslørte «tirade» mot dommer

(Liverpool – Chelsea 1-1) Da Chelsea-spiss Diego Costa (28) bommet på straffesparket som kunne avgjort storkampen følte Liverpool-manager Jürgen Klopp (49) seg et lite øyeblikk uovervinnelig.

Liverpool-manageren tok fullstendig av etter ellevemetersbommen fra Chelseas kraftspiss på stillingen 1-1 og med drøyt ti minutter igjen på kampuret.

Diego Costa fortvilet. Liverpool-spillerne var i ekstase, og kanskje mest av alt manager Jürgen Klopp.

– Jeg beklager, men jeg vil si noe fordi ingen har spurt meg om det. Det er denne fjerdedommer-saken. Jeg vet fra Tyskland, at journalister skriver en stor sak ved at de bruker folk som leser lepper. Så «ingen kan slå oss», det var det jeg sa. Det er åpenbart ikke sant! Men for meg føltes det slik i dét øyeblikket, forteller Klopp ifølge Liverpool Echo, om situasjonen som oppstod i etterkant av straffesparket.

Beklaget seg



TV-bildene viste at tyskeren var helt oppe i ansiktet på fjerdedommer Neil Swarbrick i sekundene etter straffemissen.

Klopps reaksjon var ikke til å misforstå. Glosene tyskeren serverte en av dommeren – som har sin posisjon ved trenerbenken – virket i utgangspunktet ikke veldig hyggelig. Men for å unngå spekulasjoner valgte Klopp tirsdag kveld å legge kortene på bordet. Det var langt mindre alvorlig enn det kunne se ut som.

– Jeg henvendte meg også til fjerdedommeren etterpå og fortalte at han var helt feil person å si dette til. Jeg sa «beklager, men jeg var litt overivrig». Han svarte tilbake at «det ikke er noe problem, jeg liker lidenskapen din». Det har jeg faktisk aldri hørt fra en fjerdedommer før. Jeg følte i hvert fall at det var greit at dere (i pressen) visste om det, sier Klopp.

Reddet spenningen i tittelkampen?



Det var ingen hvilken som helst redning keeper Simon Mignolet leverte foran The Kop.

David Luiz ga Chelsea ledelsen med et nydelig frispark før pause. Etter hvilen ga Georginio Wijnaldum hjemmefansen utligningen de hadde ventet på.

Men med et kvarter igjen av en allerede intens kamp mellom nummer én og fire i Premier League kunne Chelsea avgjort. Stillingen var 1-1. Diego Costa ble lagt i bakken og ville selv sette ballen i mål.

Han bommet.

Flere vil hevde at Mignolet ikke bare reddet poeng for Liverpool, men også spenningen i tittelkampen.