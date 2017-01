Klopp avslører innholdet i Liverpools «jukselapp»

Mange TV-seere rynket på nesen da Liverpool-spiss Daniel Sturridge løp rundt og viste frem en stor lapp til lagkameratene.

Med et drøyt kvarter igjen av gårsdagens kamp mot Southampton bestemte Liverpool-manager Jürgen Klopp seg for å ta grep. Han skrev ned noen instrukser på et ark og ga det til spissen Sturridge, som videreformidlet beskjeden til de andre spillerne.

Det nyttet ikke: Liverpool tapte 1-0 og trenger en snuoperasjon for å ta seg til ligacupfinalen. Nå avslører Klopp hva som stod på den mye omtalte lappen.

– Lappen var et nytt system. Vi kaller det 3-5-2. Vi ville at Lucas (Leiva) skulle ligge litt lavere, Emre (Can) mer i midten, to kanter, to spisser, og Lallana og Coutinho i mellomrommet. Det var ikke noe mer informasjon enn det. Men det var nok, sier Klopp ifølge Liverpool Echo.

Han tar selvkritikk for at han ga Sturridge mens kampen var i spill.

– Vi var litt for sent ute med å videreformidle beskjeden. Vi ga ham (Sturridge) lappen da kampen allerede var i gang igjen, men det er mer vår feil enn hans, Syv eller åtte spillere fikk beskjeden med en gang, men Roberto Firmino trengte litt mer tid. Men sånne ting skjer, sier Klopp.

– Det handlet ikke om frustrasjon, men om å tenke at vi fortsatt hadde en mulighet til å vinne. Jeg prøvde å hjelpe i det øyeblikket. Det ga mening å ha vingene høyt i banen. Det gjorde det vanskeligere for Southampton å forsvare seg, sier tyskeren.

Nå må han rette blikket mot søndagens storkamp mot Manchester United. Der kan han håpe på å få tilbake spillere som Joël Matip og Jordan Henderson, mens Philippe Coutinho – som fikk sitt første innhopp etter skaden i går kveld – kan komme til å få spille fra start.

Klopps «jukselapp» førte raskt til reaksjoner på Twitter, der mange spøkte med hva som kunne være innholdet i beskjeden: