Karius-tabbe kostet Liverpool to poeng

(Liverpool - West Ham 2-2) Loris Karius har fått kritikk den siste tiden. Og det blir nok ikke mindre etter kveldens kamp.

Da Liverpool kollapset og tapte 4-3 for Bournemouth for en uke siden, var målvakt Lorius Karius svak på 3-2-reduseringen til Joshua Kings mannskap, før han på egen hånd ga bort 4-3-scoringen på overtid.

Etter den kampen var tidligere Liverpool-forsvarer Jamie Carragher nådeløs med Karius.

– Dette er ikke i nærheten av godt nok. Han har fortsatt til gode å overbevise meg om at han holder det nivået som kreves, sa Carragher mens Gary Neville støttet ham i Sky Sports-studioet.

Rask scoring

Det tok kun fire minutter før West Ham-målvakt Darren Randolph måtte plukke den første ballen ut av nettet. Sadio Mane viste frem fart og teknikk på venstresiden, før han slo inn. I feltet fikk Adam Lallana stå upresset og ta ned ballen, og han sendte den kontrollert i det lengste hjørnet.

Michail Antonio var alene med Loris Karius like etter, men et dårlig touch gjorde vinkelen skrå for engelskmannen, som skjøt utenfor.

Dmitri Payet satte inn utligningen med et godt, men likefullt reddbart frispark fra om lag 30 meter. Ballen gikk over muren og ned i tyskerens høyre hjørne - uten at han rakk frem i tide.

– Han bør kunne ta den. Det er ikke lett, men han bør likevel ta den, gjentok TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Mens TV-bildene viste de legendariske Liverpool-keeperne Ray Clemence og Bruce Grobbelaar på tribunen, kommentere Wikestad følgende:

– Jeg er villig til å sette alt jeg eier og har på at disse to hadde reddet det frisparket.

Antonio ga West Ham ledelsen etter 39 minutter. Håvard Nordtveit slo en lang ball opp, og den tok via hodet til Jordan Henderson som satte Joel Matip ut av spill. Plutselig var Antonio alene med Karius, og han chippet ballen vakkert over tyskeren - som virket usikker på om han skulle ruse ut eller bli stående.

– Han bør komme raskere ut mot skytteren, sa den spanske journalisten Guillem Balague i TV 2s studio.

Adam Lallana gikk i bakken i duell med Payet på overtid, men den engelske landslagsspilleren fikk kun et hjørnespark.

Og på det påfølgende hjørnesparket headet Matip i tverrliggeren.

Randolph-tabbe

Mane, som var frisk og god før hvilen, var også svært delaktig i det andre målet. Etter å ha driblet nede ved dødlinjen, valgte senegaleseren å slå inn med venstrefoten. Randolph kom ut og fikk to fingre på ballen - som endte rett på høyrefoten til Divock Origi. Han takket, bukket og satte inn 2-2 fra kloss hold.

– Dette er ikke keepernes kveld. Det ser ut som de har på nisseluen og konkurrerer om å gi ut flest gaver, kommenterte Wikestad.

Jordan Henderson, som senket Chelsea med et utrolig drømmetreff 16. september, forsøkte seg på en lik variant etter 70 minutter. Men denne gangen ble den engelske landslagsspilleren stoppet av en lynrask Randolph, som kastet seg og reddet mesterlig - helt oppe ved det lengste krysset.

Liverpool hadde flere muligheter på tampen av oppgjøret, men de klarte ikke å få inn den tredje scoringen.