Hyller Klopp for drømmetrioen

Jürgen Klopps offensive rekke er snart på høyde med Barcelonas magiske trekløver «MSN». Med «FCM» på laget er serieleder Liverpool nærmest garantert mål i hver kamp.

Sadio Mané, Roberto Firmino og Philippe Coutinho er de aller sterkeste bidragsyterne til at rødtrøyene er det mestscorende laget i Premier League denne sesongen.

De tre har – bare for å illustrere trioens dominans så langt – like mange mål som hele Manchester Uniteds stjernegalleri til sammen.

– Spiller for spiller er ikke Liverpool et lag som er topp fire i ligaen. Selv om de har mange gode spillere, er det kollektivet som gjør at de definitivt er en av de største utfordrerne til ligatittelen, vurderer Kasper Wikestad overfor VG, dagen etter at Jürgen Klopps gutter smadret og ydmyket Watford på Anfield – og med det resultatet inntok tabelltopp i Premier League.

Målpoeng-tall: Liverpool: Phillipe Coutinho, 10 målpoeng. Roberto Firmino, 8 målpoeng. Sadio Mané, 8 målpoeng. Det gir 26 poeng på 31 kamper. Snitt: 0,83.

City: Raheem Sterling, 6 målpoeng. Sergio Agüero, 8 målpoeng. Kevin de Bruyne, 8 målpoeng. De tre står bokført med 22 poeng på 29 kamper. Snitt: 0,75. Arsenal: Theo Walcott, 7 målpoeng. Mesut Özil, 4 målpoeng. Alexis Sánchez, 9 målpoeng. De tre står til sammen med 20 poeng på 31 kamper. Snitt: 0,64. Chelsea: Eden Hazard, 8 målpoeng. Diego Costa, 12 målpoeng. Pedro, 7 målpoeng. De står med 27 poeng på 33 kamper til sammen. Snitt: 0,81. Barcelona: Neymar, åtte målpoeng. Lionel Messi, 11 målpoeng. Luis Suárez, 11 målpoeng. De har har totalt 29 kamper. Snitt: 1,03. Kilde: whoscored.com

– At det har blitt de tre som spiller er overraskende. Ingen av de tre er spisser og det er vanlig å i det minste spille med én spiss. Det er vel bra lederskap og coaching også. Men jeg tror ikke Klopp så for seg å bruke den trioen der sammen, sier Viasats Morten Langli.

Bakgrunn: Liverpool valset over Watford – til topps i ligaen

Slår alle stjernegalleriene



Men nå er de likevel best sammen i Premier League. I en liga som har mer enn nok «offensive rekker» å ta av og de to ekspertene lister opp tre angrepsrekker de selv mener i det minste er like gode.

Wikestad trekker i England frem Arsenals Theo Walcott, Mesut Özil og Alexis Sanchez og Manchester Citys Kevin de Bruyne, Sergio Agüero og Raheem Sterling. Langli peker på Chelseas Eden Hazard, Diego Costa og Pedro som potensielt giftigere. Man må likevel se til La Liga og Barcelona-gjengen for å finne offensive spillere som produserer flere målpoeng (assist og mål) akkurat nå (se faktaboks).

At det er blitt slik tror Langli er mer tilfeldig enn planlagt. Han mener Liverpool-managerens åpenbare «plan A» før sesongen har vært å bruke Daniel Sturridge som midtspiss.

– Men så har det klikka helt voldsomt med de tre gutta. De kommer aldri opp på nivået til Barcelona-gjengen. De må vise at de kan gjøre det tre ganger i uken mot god motstand. Watford er ikke internasjonal klasse, sier Langli – likevel dypt imponert over hva manager Klopp har fått til.

Les også: Klopp lei av å snakke om manglende Europa-spill

HYLLER LIVERPOOLS SESONGÅPNING: TV 2-kommentator Kasper Wikestad, her fra kanalens presentasjon av sitt opplegg før OL i Sotsji 2014. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Tror motstanderne er livredde Liverpool



Det samme var Watford-manager Walter Mazzarri etter opplevelsen på Anfield denne helgen. I hans øyne er denne Liverpool-utgaven den største favoritten til å vinne Premier League, gitt at de klarer å holde samme form hele sesongen. Italieneren kan ha vært en smule preget av omstendighetene. For Premier League er ikke i nærheten av å nærme seg halvspilt.

Både Langli og Wikestad sier det samme: Rødtrøyene kan gå helt til topps denne sesongen. De to tilskriver størsteparten av æren til Klopp og trekker frem det de og de aller fleste anser å være et svært fordelaktig kampprogram, nemlig uten spill i Europa. Langli mener blant annet at fordelen er «ellevill» og svært underspilt når man til slutt skal gjøre opp status i mai måned.

EKSPERT: Morten Langli, her fra da han kommenterte fotball for TV 2 tilbake i 2008. Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

– Men det trykket de har på ballfører, som kan sammenlignes med intensiteten du for eksempel får ved å spille fire mot fire på små flater på trening, den har de klart å flytte ut til 11 mot 11 og i to ganger 45 minutter. De har tatt fotballen til det neste steget. Jeg har sett Manchester United og noen andre lag dra ned tempoet maksimalt hver gang de kan som et motgrep, sier Viasat-eksperten.

– Liverpool vet at når de møter andre lag så kommer de til å være stresset med ballen. De vet at Liverpool kommer til å være over de med en gang. Watford forsøkte seg ikke på en fornuftig pasning. Enten måkte de ballen opp eller slo den til siden. Du vet du har et godt utgangspunkt for å vinne kamper når motstanderne dine i Premier League er livredd for å spille eget spill, sier Wikestad.