– Han gjorde bare jobben sin

(Liverpool-Tottenham 2-1) Daniel Sturridge (27) hadde ikke scoret på to måneder for Liverpool før kveldens møte med Tottenham. Nærmest på egenhånd sendte han hjemmelaget videre i ligacupen.

Sist gang engelskmannen scoret for Liverpool var i cupkampen mot Burton i slutten av august. Siden den gang har han spilt 292 minutter for Liverpool i cup og serie uten å ha scoret mål.

Liverpool har hatt sin beste ligaåpning på syv år. 2-1-seieren over West Bromwich lørdag gjør at laget ligger på 3.plass i Premier Leauge, á poeng med Arsenal og Manchester City.

B-pregede førsteellevere

Tett kampprogram for begge lagene gjorde at 21 av 22 spillere som startet for enten Liverpool eller Tottenham sist helg ble hvilt. Det gjorde at Simon Mignolet var tilbake i Liverpool-buret med Daniel Sturridge på topp, mens Loris Karius og Roberto Firmino fikk hvile.

For Tottenham, som spilte sin tredje kamp på syv døgn, betydde det at både Hugo Lloris og Heung-min Son ble hvilt for Michel Vorm og Vincent Janssen. Den eneste som startet i helgen for de respektive lagene, Eric Dier, startet som defensiv midtbanespiller med kapteinsbindet rundt armen.

ENDELIG: Endelig fikk Daniel Sturridge danse sin vante måldans, selv om det var en god stund siden sist. Foto: Dave Thompson , AP

Tidlig Liverpool-ledelse

Etter ni minutter kom den første scoringen. På egen halvdel sklei Georges-Kévin N'Koudou på den våte Anfield-matta og mistet ballen til Marko Grujić, som dro seg inn i banen og klemte til fra 16 meter. Skuddet gikk via Kevin Wimmer og endte hos Daniel Sturridge, som chippet ballen over Michel Vorm fra fire meter.

Det var Sturridges første scoring for Liverpool på over to måneder.

– Den første scoringen er instinkt. Jeg trodde Grujic skulle sentre før, men jeg var heldig og fikk ballen i mål, sier Sturridge til Sky Sports etter kampen.

Etter scoringen var Liverpool det beste laget. Sturridge hadde muligheten til å score sitt andre ti minutter senere, men en svak avslutning med høyrefoten fra ti meter gikk rett i klypene på Vorm. Det gjorde at laget gikk til pause på stillingen 1-0 til Liverpool.

Omgangens snakkis var likevel at skjermene gikk i svart etter drøye kvarteret.





Sturridge-dobbel etter praktangrep

Også etter pause var Sturridge farlig frempå. Et perfekt innlegg fra Arnold Origi etter 54 minutter havnet hos Sturridge, men engelskmannen klarte ikke å stokke beina og ballen traff standfoten til spissen, som så nok en sjanse bli misbrukt.

Men etter 64 minutter satt den igjen etter et angrep tatt ut av læreboka.

Sturridge fikk ball ved midtsirkelen og spilte til Origi, som slapp videre til Georginio Wijnaldum. Nederlenderens gjennombruddspasning var millimeterpresis og sendte Sturridge alene gjennom med Vorm. Den engelske landslagsspilleren valgte å sette ballen mellom beina på den nederlandske sisteskansen og i mål.

– Det kan bli vanskelig om du tenker for mye når du kommer en mot en mot keeper, for du har veldig god tid, uttalte Sturridge, som var iskald alene med Vorm.

Hodemist av Lucas

Også etter den andre scoringen til Sturridge hadde hjemmelaget flere gode muligheter, men hverken Wijnaldum, Origi eller Sturridge klarte å overliste en svært god Vorm i Tottenham-buret.

– I dag kunne vi scoret to, tre, fire ganger, sier trener Jürgen Klopp etter kampslutt til Liverpool på Twitter.

Like god var ikke Liverpool-kaptein Lucas etter 75 minutter. Innbytter Erik Lamela var feilvendt på 15 meter og på vei ut av 16-meteren, men Lucas var for røff med argentineren og sparket han tre-fire ganger før Tottenham-spilleren gikk i bakken.

Dommer Jonathan Moss var sikker i sin sak og pekte på straffemerket.

Vincent Janssen var like sikker fra ellevemetersmerket som Moss var da han blåste straffespark og hamret ballen midt i mål. Selv om gjestene fra London hadde flere muligheter til å utligne var Sturridge nærmest sitt tredje da han traff tverrliggeren på skuddet som gikk via Carter-Vickers ti minutter før slutt.

Men flere scoringer ble det ikke på Anfield.

– Kampen sett over ett var det en fortjent seier. Vi hadde mange sjanser, men Vorm var veldig god. Kampen var underholdende for publikum, fortsatte Liverpool-treneren til Sky Sports.

2-1 til hjemmelaget gjør at de er klare for kvartfinalen i ligacupen, som trekkes i morgen.