Gavmilde Liverpool gikk på sjokktap mot tabelljumboen

(Liverpool - Swansea 2-3) Vertene hadde ikke tapt på Anfield i Premier League denne sesongen. Så kom effektive Swansea og hentet tre poeng.

Dersom Liverpool skal henge med i toppen, kan de ikke gi bort tre poeng til Swansea. Men det var likevel det som skjedde i dag.

Vertene slet med å få spillet til å sitte i de første 45 minuttene. De hadde ballen i store deler av tiden, men uten å klare å sette skikkelig press på gjestene.

Emre Can fikk en bra mulighet til å sende vertene i føringen etter ni minutter, men tyskerens heading gikk like over.

Adam Lallana hadde et bra saksespark-forsøk etter 17 minutter, men også det skuddet endte på «feil» side av tverrliggeren.

To minutter senere forsøkte Swansea-debutant Thomas Carroll å slå et lavt innlegg, men ballen tok veien via leggen til Dejan Lovren, i stolpen og utenfor.

Scoringsbonanza

Den første omgangen var kjedelig og tung, men etter hvilen tok det skikkelig fyr.

Fernarndo Llorente satte inn gjestenes første scoring da han utnyttet vertenes gavmilde markering i boksen.

Fem minutter senere var spanjolen på farten igjen. Da Martin Olsson slo et nydelig innlegg på bakre stolpe, kom den store spissen inn i stor fart og headet ballen i bakken og forbi Simon Mignolet.

Kun to minutter senere ga Roberto Firmino Liverpool håp igjen. Jordan Henderson slo en god ball ut til Milner på venstresiden, og han slo et like nydelig innlegg inn på bakre stolpe. Firmino knuste Olsson i luften da han headet ballen kontant forbi Fabianski og i mål.

Etter 69 minutter utlignet Firmino. Georginio Wijnaldum tok ned ballen på venstresiden, så opp og fant brasilianeren i feltet. Liverpools nummer 11 tok ned ballen med brystet, lot den sprette og hamret den inn ved stolpen.

Sigurdsson-goal

Da Liverpool hadde satt inn det siste giret i håp om scoring, var det i stedet gjestene som scoret. Tidligere Vålerenga-spiller Ragnar Klavan forsøkte å takle Wayne Routledge, men ballen endte rett i føttene til islandske Gylfi Sigurdsson på venstresiden av 16-meteren. Han tok imot kula og satte den nede i det lengste hjørnet.

Liverpool, ved Adam Lallana og innbytter Daniel Sturridge, hadde hver sin gigantsjanse med fem minutter igjen å spille, men uten å få tellende resultat.

Swansea klatret dermed over streken.