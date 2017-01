FIFA-krøll gir Klopp hodepine: – Vi har prøvd alt

Liverpool tør ikke å bruke midtstopperen Joël Matip i FA-cupkampen mot Plymouth. I verste fall kan han være ute av spill i nesten en måned.

Først ble Matip på svært kort varsel fjernet fra Liverpools kamptropp mot Manchester United på søndag. Nå er kameruneren også ute av troppen mot Plymouth til kveldens FA-cupkamp.

Årsaken: Det hersker tvil om Liverpool har lov til å bruke Matip under Afrikamesterskapet, etter at spilleren avslo å spille turneringen for Kamerun.

– Selvfølgelig trenger jeg råd. Jeg er ingen advokat, sa Liverpool-trener Jürgen Klopp på gårsdagens pressekonferanse i forkant av kampen, ifølge Liverpool Echo.

Les deg opp: Her er Liverpools heteste talenter

– Jeg kunne hatt ham i startoppstillingen, jeg tror ikke dommeren ville sagt «stopp, stopp, du kan ikke gå på banen». Vi har snakket veldig mye de siste dagene og ukene. Vi har gjennomført overganger raskere enn dette! Dette har allerede tatt lang tid, men nå begynner det virkelig å bli anspent for oss. Vi har prøvd alt, men til slutt er det jeg som må ta avgjørelsen, sa Klopp.

Onsdag morgen bekrefter en rekke britiske medier at Matip ikke reiste sammen med resten av Liverpool-troppen til kampen mot League Two-laget Plymouth. Avgjørelsen skal ha blitt tatt i frykt for å bli kastet ut av FA-cupen dersom de brukte spilleren.

Fått det med deg? Mats Møller Dæhli på plass i ny klubb

FIFA uttalte tirsdag til AFP at Liverpool må forholde seg til gjeldende regler, og at et eventuelt brudd vil bli etterforsket. På fredag skal FIFA ta stilling til om de vil åpne en etterforskning av saken.

Ifølge NTB har det kamerunske fotballforbundet kommet med en uttalelse der de sier at de ikke ønsker å kommentere saken så lenge Afrikamesterskapet pågår (til 5. februar).

Lest denne? Klopp i het ordkrig med Mourinho

Dersom saken handler hos disiplinærnemnda i FIFA, kan det ta ti dager før Liverpool får beskjed om hvorvidt de kan bruke Matip, skriver NTB, som legger til at Matip i verste fall kan være utilgjengelig frem til 11. februar.

Selv vet ikke Klopp hva som skjer hvis de velger å bruke Matip.

– Vi vet ikke. Det er ikke 100 prosent klart hva som ville skjedd. Man må vurdere risikoen, sa den irriterte tyskeren på gårsdagens pressekonferanse, ifølge Liverpool Echo.

Her følger du kveldens kamp: Plymouth – Liverpool på VG Live