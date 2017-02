Erklærer krise i Liverpool: – En forferdelig periode

Liverpool ligger 13 poeng bak serieleder Chelsea etter en marerittstart på 2017. Slik forklarer ekspertene kollapsen.

Jürgen Klopps menn har spilt 10 kamper siden årsskiftet. Fasiten er bekmørk: Én seier, 1-0 over Plymouth fra League Two i FA-cupen. Fire uavgjort. Og fem tap.

Etter det overraskende 2-0-tapet mot Hull på lørdag, som betyr at Liverpool gjør sin dårligste start på et kalenderår siden 1954, er ikke TV 2s Premier League-kommentator Øyvind Alsaker i tvil: «Det er krise i Liverpool», skriver han på Twitter.

– De er i en forferdelig periode som de ikke kommer ut av. Det er der krisebegrepet blir relevant. Alle storlag snubler mot små lag, men det er veldig sjelden at de gjør det igjen og igjen og igjen. Det er for meg det store uromomentet for Liverpool nå, at de allerede har hatt en grusom januar, og så reiser de til Hull og taper 2-0. Store lag reiser seg etter svake resultater, det er det som kjennetegner dem. Når du ikke klarer det, så er det fare på fære, sier Alsaker til VG.

– Flatt batteri

Han mener at Liverpools tropp er et stort problem.

– De har en tropp som er vesentlig svakere enn de de konkurrerer med. Det er ingen tvil om at det er den dårligste troppen av topp seks. Det gir en økt belastning på noen få spillere, som må bære lasset. Når Coutinho blir skadet, Mané drar til Afrikamesterskapet og Lallana også har hatt skadeproblemer, så blir det vanskelig, sier Alsaker.

Problemene startet den 2. januar mot Sunderland, mener den rutinerte TV-profilen. Kampen ble spilt under 48 timer etter Liverpools møte med Manchester City.

– Klopp gjorde et stort poeng av at den kampen kom altfor tidlig, og at det var helt umulig. Likevel kom han med så å si det samme laget. For meg blir det litt ulogisk. Enten må du kalle det et problem og gjøre endringer, eller så må du si at det ikke er noe problem, og spille med den samme gjengen. Der fikk du et veldig kjipt 2-2-resultat mot bunnlaget, slitasjen var stor, spillerne var helt i kjelleren, og siden har det ballet det på seg. Det synes jeg du ser i prestasjonene nå. Det er flatt batteri, sier Alsaker.

«Bryllupsreisen er over»



Torbjørn Flatin er redaktør i det norske Liverpool-bladet The Kopite samt supporterklubbens nettside. Han har skrevet en kritisk kommentar med tittelen «Bryllupsreisen er over for Jürgen Klopp».

– Han har en plan A. I oktober og november satte vi rekorder på løpende bånd. Men det er dårlig med plan B. Vi har tapt altfor mange kamper mot lag på nedre halvdel av tabellen. Det virker som de har funnet en formel for å gjøre det vanskelig, sier Flatin til VG.

Liverpool-redaktøren mener at Klopp må ta skylden for den kompliserte keepersituasjonen klubben har havnet i. Loris Karius ble kjøpt inn i sommer, men skadet seg umiddelbart. Da han var frisk igjen ble han kastet inn på laget igjen, men etter svake prestasjoner ble han vraket til fordel for Simon Mignolet. Nå har sistnevnte gjort tabber mot både Chelsea i midtuken og Hull i helgen.

– Det er Klopp som har tatt de avgjørelsene, så det må han ta på sin kappe. Der synes jeg manageren har gjort det litt vanskelig for seg selv, sier Flatin, som etterlyser at klubben viser litt større ambisjoner:

– Forrige sommer solgte vi for mer enn vi handlet for, og nå i januar kjøpte vi ingen. Mange setter derfor spørsmålstegn ved ambisjonene til klubben, og det går mest på å bruke midler på å forsterke laget. Jeg vet at Klopp har forklart at spillerne de ønsket, ikke var tilgjengelige, men jeg synes det burde blitt hentet inn en spiller eller to.

Får kritikk av legende

Liverpools tidligere midtstopperprofil Jamie Carragher går også ut og kritiserer Klopp for manglende aktivitet på overgangsvinduet i januar. Han mener klubben ikke har bredde nok i troppen til å holde følge med konkurrentene i Premier League-toppen.

– Det er en kjempestor skuffelse. Enten det var opp manageren eller styret som valgte ikke å hente inn forsterkninger i januar. Det var jo tilgjengelige spillere. Jeg snakker ikke om et panikk-kjøp, sier Sky Sports-eksperten Carragher.

– Det er mange problemer for øyeblikket, både i forsvar og i angrep, men jeg snakker om at når det kom til antall spillere, så trengte Liverpool noe. Hvis du tar en titt på Liverpools benk, så har de ikke i nærheten av hva Manchester United eller City har. Det er disse lagene de prøver å konkurrere mot, sier Carragher.

Nå venter et tøft kampprogram for Klopps menn: Tottenham (H), Leicester (B), Arsenal (H), Burnley (H) og Manchester City (B) skal møtes i løpet av de fem neste rundene.