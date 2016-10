David de Gea reddet Manchester United i gigantkampen

(Liverpool - Manchester United 0-0) Liverpool har scoret mot alle de store i årets Premier League. Helt til de møtte Manchester Uniteds superkeeper David de Gea.

4-3 over Arsenal. 2-1 over Chelsea. 4-1 over Leicester (regjerende ligamester) og 1-1 mot Tottenham. Liverpool kunne med seier inntatt tabelltopp - a poeng med Manchester City og Arsenal (19 poeng). Nå er de to poeng bak etter åtte serierunder. Det er over to år siden de hadde ledelsen i Premier League (april 2014).

Liverpool sto imidlertid med en skrekkelig statistikk fra nyere tid mot Manchester United foran kveldens gigantoppgjør. Det minnet om et kompleks. Og det ble ikke bedre av de magiske hendene til United-keeper David de Gea.

Kanonskuddet fra Philippe Coutinho kunne avgjort alt. Fra 25 meter fyrte han løs. Nesten hele Anfield så ballen i mål etter 71 minutter. Men David de Gea viste verdensklasse da han reddet ballen som var på vei i krysset.

– Vi var ikke besluttsomme nok i de avgjørende øyeblikkene, sier Jürgen Klopp, i et intervju sendt på TV 2.

Han var ikke sint. Ikke sur. Bare litt oppgitt.

– Vi slapp ikke inn mål for første gang i år. Det var da noe, sier Klopp.

• Liverpool hadde tapt de fire siste mot Manchester United.

• Liverpool hadde tapt de to siste hjemme på Anfield.

• Liverpool har tapt 67 ganger i ligahistorien mot United. Ingen andre har opplevd så mange tap mot nettopp United.

Men denne gangen hadde ikke Liverpool tenkt å tape. Noe de bar de preg av. Det var nervøst – det var forsiktig – og det var nesten ikke målsjanser inntil det var spilt omtrent en time. Etter dét var de dominerende.

Liverpool hadde et ballinnehav på 65,1 prosent mot Uniteds 34,9 prosent. Det sier litt om hvem som kjørte matchen. Det laveste de røde fra Old Trafford har hatt i Premier League-sammenheng.

– Vi gjorde det vanskeligere for Liverpoool, enn de gjorde det for Manchester United, er José Mourinhos kommentar til det lave tallet på ballbesittelse.

Roberto Firmino forsøkte seg med en brukbar heading etter knappe halvtimen. Men det ble en enkel sak for David de Gea å plukke ballen.

United som hadde scoret mål i samtlige syv ligamatcher fra seriestart var langt mindre målfarlig. Et hardt innlegg i lav høyde fra Marcus Rashford etter 25 spilte minutter var ikke i nærheten av noen lagkamerater.

Da så det bedre ut etter pausen. Toppscorer (fire mål) Zlatan Ibrahimovic rev seg løs og kom i perfekt posisjon på en ball fra Paul Pogba. Men heading hadde ingen presisjon, og ble enkel for Liverpool-keeper Loris Karius.

BURSDAG: Jürgen Klopp fortviler på sidelinjen. José Mourinho har god grunn til å være langt mer fornøyd med ett poeng på Anfield. Foto: Reuters

58 minutter tok det før hatkampen fikk en målsjanse å snakke om. Embre Can avsluttet inne i en skog av United-bein. Han fikk bra treff fra om lag ti meter. Men David de Gea viste klasse – var nede i høyre hjørne – og fikk reddet.

For første gang på 11 år ble det 0–0 mellom Liverpool og United.