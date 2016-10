Beste åpning på sju år for Liverpool

(Liverpool–West Bromwich 2–1) Sist Liverpool åpnet med 20 poeng etter ni runder, var klubben en «slip» fra ligagull. Nå snakkes det igjen om et mulig ligagull i Liverpool.

Liverpool-fakta Liverpools beste statistikk etter ni kamper, siden klubben rykket opp i den øverste divisjonen i 1962 (gjort om til tre poeng for seier også før omleggingen fra to til tre poeng for seier, i 1981/82): 1978/79: 25 poeng, 28-4 i målforskjell. 1987/88: 25 poeng, 28-6 i målforskjell. 1990/91: 25 poeng, 20-6 i målforskjell. 1969/70: 23 poeng, 22-9 i målforskjell. 2008/09: 23 poeng, 14-6 i målforskjell. 2002/03: 21 poeng, 19-8 i målforskjell. 1996/97: 20 poeng, 18-7 i målforskjell. 2016/17: 20 poeng, 20-10 i målforskjell. 2013/14: 20 poeng, 17-8 i målforskjell.

Reduseringen til Gareth McAuley kom fort sent for West Bromwich Albion, og dermed gikk Liverpool opp a poeng med Arsenal på tabelltoppen, før Manchester City spiller hjemme mot Southampton søndag.

Et fantastisk angrep ga Liverpool ledelsen etter 21 minutter. Sadio Mané hadde egentlig bare å bredside ballen i mål, etter at Firmino hadde sendt over en strøken pasning.

14 minutter senere sto det 2-0. Denne gangen var Mané nest sist på scoringen, som ble besørget av Philippe Coutinho.

I 2. omgang «døde» kampen litt, og West Bromwich spiste seg inn på Liverpools halvdel, og det var ikke ufortjent at det kom en redusering.

Men seieren gjør at dagens Liverpool-mannskap er et av kun ni utgaver som har klart 20 poeng eller mer etter ni serierunder (hvis vi gjør om til tre poeng for seier før 1981/82). De to beste utgavene av Liverpool i nyere tid, 1978/79 og 1987/88, ga begge ligagull. Da sto klubben med 25 av 26 poeng, den beste poengfangsten i historien.

I de seks andre tilfellene, er det ikke blitt ligagull på Liverpool. Nærmest var klubben i 2013/14, da Liverpool endte to poeng bak ligavinner Manchester City. Og det etter å ha rotet bort det som virket som en ganske sikker tittel, bare tre runder før slutt.

Også under Rafael Benitez sin ledelse i 2008/09, var Liverpool ganske nære. Den sesongen tapte de kun to ligakamper hele sesongen og endte fire poeng bak ligavinner Manchester United. Da hadde Liverpool 23 poeng etter de ni første kampene.

Denne sesongens 20 poeng og 20-11 i målforskjell er den beste starten siden nettopp Benitez-sesongen - for sju år siden.