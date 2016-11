Antyder at åtte år gammelt varmt vennskap tar Coutinho til Barcelona

Liverpool-fansen våknet til nye, fantastiske Philippe Coutinho-prestasjoner. Det er ikke bare godt nytt. For nå spekuleres det i at hans nære bånd til superstjernen Neymar (24) tar ballmagikeren vekk fra klubben.

Fem mål og fem assist på ti Premier League-starter er beholdningen på klubbnivå så langt denne sesongen. Philippe Coutinho fulgte opp med et fantastisk 1-0-mål da Brasil ydmyket erkerival Argentina i natt norsk tid (se målet i videovinduet nedenfor). Slike prestasjoner får ryktebørsen til å koke.

Derfor kommer det kanskje ikke som noen overraskelse at den Barcelona-baserte avisen Sport i dag klistrer bildet av Coutinho utover førstesiden under tittelen «målet». Det er ikke til å misforstå: Han er Barcelona-manager Luis Enriques høyest prioriterte mann på overgangsmarkedet.

Den spanske avisen skriver at Barcelona følger Coutinho tett, og at 24-åringen svært gjerne spiller på mektige Nou Camp kledd i den rød og blå stripede drakten.

Trumfkortet



Enriques trumfkort denne gangen skal ifølge Sport være av det mer uvanlige slaget, nemlig Coutinhos lange vennskap med superstjernen Neymar.

De to er like gamle og figurerer hyppig i sosiale medier sammen. Beviset på hvor langt tilbake i tid vennskapet går, illustrerte Neymar med en collage på billeddelingstjenesten Instagram for et drøyt år siden. Bildene viser spillerne i Brasil-drakt under to ulike landslagsoppdrag med mange års mellomrom, med den tilhørende teksten: «tiden flyr, eller hva Couto».

Har «Barcelona-stilen»



Det hevdes av Mundo Deportivo at Coutinho vil koste kjøpende klubb opp mot 75 millioner euro, eller nesten tigangeren i norske kroner. 24-åringen skrev nemlig under på en lang avtale med Liverpool en februardag i 2015. Den holder ham i utgangspunktet på Anfield til juni 2020. Tre dager etter signeringen ble han regelrett hyllet av Neymar.

– Han kan bli den største stjernen i England. Alle ser hvor talentfull han er – og han har enda mer å vise. Jeg har kjent ham siden vi var 16 år. Ikke bare er han en fantastisk spiller, men han er også god å ha i garderoben, sa Neymar ifølge Daily Mail.

Høsten 2015 fortalte Neymar ESPN at mange brasilianske fotballspillere har vanvittige kvaliteter, men pekte ut rekkekameraten fra nattens ydmykelse av Argentina som en mann for en av verdens aller beste klubber.

– En jeg tror kunne spilt her er Coutinho. Han har «Barcelona-stilen», sa superstjernen.

Gledet seg over Barcelona-rykter



Liverpool-manager Jürgen Klopp reagerte på en merkelig måte da han ble nødt til å kommentere overgangsrykter allerede for to uker siden. Han kunne ikke begripe at det kunne skje etter bare ni kamper. Da han snakket om en mulig Coutinho-overgang spesifikt, svarte han følgende:

– Det er virkelig godt tegn! Bare de store klubbene? For bare noen måneder ble det sagt at «han kommer til å gå til Aston Villa og ta de tilbake til Premier League (Villa rykket ned i fjor). Hva skal jeg si? Det er bedre at de snakker om Real Madrid og Barcelona, sa Klopp ifølge Daily Star.

Så vil tiden vise om Coutinho og Neymar forenes og fortsetter å herje også på et klubblag.