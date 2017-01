Messis hund vekker oppsikt

For under et år siden fikk Lionel Messi en liten, søt hund i gave av sin kone. Nå har den nesten vokst seg større enn sin eier.

Glem superstjernens kunst-frispark som reddet Barcelona-poeng borte mot Villarreal søndag kveld.

Nå er det Messis utrolige hund som gjelder.

For nesten et år siden, nærmere bestemt 49 uker, publiserte ballkunstneren et Instagram-bilde der han holdt sin nye hund, en Dogue de Bordeaux, med en takk rettet til konen Antonella Roccuzzo: «Nytt medlem av familien min!! Takk, kjære, for denne vaaakre gaven», skrev Messi til sine over 60 millioner følgere på bildedelingstjenesten.

Dogue de Bordeaux er en fransk hunderase som opprinnelig ble brukt som jakt- og vokterhund, men som også har blitt brukt som kamphund i både oksekamper og bjørnekamper. Den er kjent for sitt gigantiske hode, og kan veie mer enn 65 kg.

Det har Messi raskt fått erfare.

Siden det første bildet har Messi-fans fått følge den utrolige utviklingen til superstjernens franske beist, som har fått det passende navnet Hulk.

27 uker senere kom et nytt bilde, der Messi poserte på tur med hunden iført basketballdrakt. Allerede da var utviklingen imponerende:

Men så skulle det ta helt av. I september, bare fem uker etter det forrige bildet, la Messi ut et bilde av at han slappet av sammen med hunden, som nå hadde vokst til å bli nesten like stor som eieren:

Lørdag kveld kom en etterlengtet oppdatering fra Instagram-kontoen til Messis kone, Antonella Roccuzzo.

«Toby kontrollerer alt rundt her», skriver Roccuzzo til bildet av ektemannen og deres to sønner som slapper av sammen med hunden:

Reaksjonene har strømmet på etter det ferskeste bildet av hunden.

«Jeg tror det er på tide å forberede seg mentalt på den dagen Messi blir svelget hel av hunden sin», skriver Brooks Peck.

«Messi burde bare ta med seg hunden sin til kamper og skremme forsvarerne hvis ikke MSN (Messi, Luis Suárez og Neymar) er i form», skriver 101 Great Goals.

PS! I kveld kårer FIFA verdens beste fotballspiller i 2016. Messi er nominert som en av tre mulige vinnere sammen med Cristiano Ronaldo og Antoine Griezmann.