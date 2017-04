Messi reddet Barcelona – igjen

(Barcelona – Real Sociedad 3-2) Barcelona må score minst tre ganger mot Juventus på onsdag, og Lionel Messi og hans menn viste mot Real Sociedad at scoringsformen er intakt.

Problemet er at Barcelona også viste at de defensive problemene er intakt, som i 0-2-kampen mot Malaga forrige helg, som i 0-3-nederlaget mot Juventus i Champions League.

Dersom det skal kunne bli en ny mirakelvending i Champions League, som mot Paris Saint-Germain, må det ordnes opp bakover på banen. For der ser det ikke stødig ut.

Trøsten får være at Lionel Messi så veldig bra ut, igjen. Han scoret to og var nest sist på det tredje da Real Sociedad ble slått 3-2 etter en målfest før pause. Lionel Messi er dermed oppe i 29 seriemål og på vei mot sin sjette sesong av de åtte siste med over 30 scoringer. Han er også to mål unna 500 mål for Barcelona.

Dermed er det fortsatt tre poeng opp til Real Madrid foran lagenes møte i Madrid om en uke. Cristiano Ronaldo & Co. har i tillegg én kamp til gode.

Mot Real Sociedad banket Messi inn 1-0 fra 22-23 meter, øket til 2-0 på en retur fra et par meter og dyttet gjennom Paco Alcácer som fikset 3-1. Men et selvmål fra en, i den situasjonen, ganske sjanseløs Samuel Umtiti og en vakker bredside fra Xabi Prieto gjorde at det var full spenning i kampen.

Tidligere på dagen avgjorde Isco for serieleder Real Madrid etter 89 minutter og 52 sekunder, og det kan virke som om serielederen har en egen evne til å sikre seg poeng i sluttminuttene.

MATCHVINNER: Isco (til høyre) i gledesrus etter å ha avgjort for Real Madrid mot Sporting Gijon. Til venstre Marcelo. Foto: REUTERS

Her er tallene når det kommer til hvor mange poeng som er vunnet/tapt de siste ti minuttene av seriekampene:

Real Madrid har vunnet 15 poeng fra det 80. minutt og ut. Fem ganger har ett poeng blitt til tre, én gang har null poeng blitt til tre (3-2 mot Deportivo) og to ganger har Real Madrid sikret ett poeng i sluttminuttene, og særlig Sergio Ramos' 1-1-scoring i siste minutt på Camp Nou mot Barcelona kan vise seg å bli avgjørende. Men Real Madrid har også tapt seks poeng i de siste ti minuttene, blant annet ble 1-0 til 1-2 mot Sevilla, så nettogevinsten er ni poeng.



Barcelona har ikke vært like aktive i sluttminuttene. I seks av kampene har det kommet avgjørende mål i de siste ti minuttene: Tre ganger har uavgjort blitt til seier, to ganger har Barcelona sikret ett poeng helt i sluttminuttene – og én gang har seieren røket på overtid. Problemet er at den ene gangen altså var mot Real Madrid, og da koster den ekstra mye. Barcelonas nettogevinst de siste ti minuttene er seks poeng.



Og selv om dette bare blir tørr teori: Dersom Barcelona hadde holdt unna på overtid og vunnet El Clasico nummer én, hadde lagene nå vært helt likt på 74 poeng.

Om en uke er det klart for El Clasico nummer to, på Santiago Bernabéu i Madrid. Den kampen er Barcelona rimelig presset til å vinne. Der må Barcelona klare seg uten utestengte Neymar, som i kveld.

PS! Barcelona har 61 plussmål, Real Madrid 49.